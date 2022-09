Sono molte le cose interessanti che si possono fare nel weekend dal 23 al 25 settembre 2022. Eventi a Napoli e in Campania che certamente raccoglieranno la partecipazione di moltissime persone, che saranno certamente incoraggiate dallo svolgersi delle Giornate Europee del Patrimonio 2022, con ingressi in tanti musei e luoghi della cultura ad un prezzo simbolico. VesuvioLive ha fatto una selezione degli eventi più interessanti che si svolgono a Napoli e dintorni durante il weekend dal 23 al 25 settembre 2022, in modo da poter dare a lettori e turisti dei suggerimenti su cosa fare nel fine settimana.

I migliori eventi a Napoli e dintorni nel weekend dal 23 al 25 settembre 2022

Giornate Europee del Patrimonio 2022. Torna sabato 24 e domenica 25 settembre la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. Sabato, in particolare, sono previste aperture straordinarie serali nei musei statali con ingresso al costo simbolico di 1,00 euro: dagli Scavi di Pompei ed Ercolano alla Reggia di Caserta, passando per il Museo Archeologico di Napoli, il Museo di Capodimonte e tanti altri, resta solo l’imbarazzo della scelta.

Cappella Sansevero aperta fino alle 22 per le Giornate Europee del Patrimonio. Sabato 24 settembre il gioiello barocco prolungherà l’orario di apertura: nessuno sconto sui biglietti, ma per l’occasione il museo donerà un euro per ogni ingresso venduto durante la giornata per il restauro della tavola di Giovanni Balducci, San Domenico diffonde il Rosario, datata 1623 e custodita all’interno della Basilica di Santa Maria alla Sanità.

Concerto serale al Museo Archeologico di Napoli. Anche il Mann partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio, con ingresso a 1 euro sabato sera. Il museo ha arricchito la propria offerta con un concerto serale dei Not Just Fella’s, impegnati nell’esecuzione di brai di artisti quali Patty Smith, Anouk e Cold Play.

Partenoplay, il Festival del gioco a Napoli. Si svolgerà a Città della Scienza nei giorni di sabato 24 e domenica 25 settembre, dalle 10.00 alle 17.00. Sono decine le attività ludiche aperte a tutti, dai 3 ai 99 anni (e oltre, volendo).

Il Giardino delle Zucche più grande d’Europa. Dal 24 settembre 2022, a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, arriva la creazione di Emily Turino con Spookley, la zucca quadrata del famoso libro e del cartone animato di Netflix. Si tratta del parco più grande d’Europa. L’iniziativa, giunta alla sua sesta edizione, sarà fino al 1 novembre tutti i giovedì, venerdì, sabato e domenica.

Pessoa Luna Park a Napoli, il parco innovativo a ingresso gratis. È un parco culturale itinerante che sarà aperto al pubblico, con ingresso gratis, dal 16 settembre al 16 ottobre 2022, dalle 18:00 all’una di notte. Non si tratta di un parco giochi tradizionale, bensì di uno spazio di libertà, dove diverse generazioni possono incontrarsi, godendo insieme di un’atmosfera magica, cimentandosi in diversi giochi e attività. Il Pessoa è un’area di provocazione in continuo divenire, dove l’arte, espressa prevalentemente sotto forma ludica, ha come principali fruitori Millennial e Generazione Z.

Campania by Night. Non perdere l’appuntamento con il Campania By Night: a partire dall’11 settembre, e per tutto il mese di ottobre, ci saranno aperture straordinarie, passeggiate notturne ed eventi all’aperto gratis, in alcuni dei luoghi della cultura più suggestivi di Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Pompei e Boscoreale.

Festival delle Ville Vesuviane. Il festival che si tiene all’interno delle ville del Miglio d’Oro si svolge dal 2 al 25 settembre. Nell’arco di questo fine settimana tutti gli appuntamenti avranno luogo a Villa Campolieto ad Ercolano alle ore 21. Il programma completo.