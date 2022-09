Meraviglia sotto le stelle, l’Anfiteatro Campano apre di notte: concerto a ingresso gratuito

Apertura straordinaria serale dell’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere, l’imponente edificio secondo per dimensioni solo al Colosseo, e che del Colosseo fu di fatto il “modello”.

Campania by Night: l’Anfiteatro Campano apre di sera

Sabato 1° ottobre, alle ore 18.30 e alle ore 19:30, si potrà prendere parte a delle visite guidate gratuite durante le quali sarà possibile ammirare i diversi ambienti di cui è composta l’imponente struttura a pianta ellittica. Intorno alle ore 20.30, invece, la straordinaria location dell’Anfiteatro si trasformerà in palcoscenico per lo spettacolo “Luxanimae”, arricchito per l’occasione dalla presenza dell’attrice Dora Romano dell’orchestra “Virtuosi napoletani” e del Maestro Gennaro Vallifuoco, che realizzerà una live performance sul tema della “Mater matuta”, opera che sarà al termine donata al Museo Archeologico dell’Antica Capua.

Il concerto “LUXANIMAE – tra cielo e terra” rappresenta il nuovo progetto musicale di Marina Bruno, protagonista de “La gatta Cenerentola” di Roberto De Simone,del quartetto d’archi Ondanueve String Quartet, formazione di grande esperienza e dalle illustri collaborazioni (Ferzan Özpetek e Paolo Sorrentino, per citarne un paio), e di Michele Maione, percussionista evoluto, aperto all’elettronica ed alla contaminazione, ormai una certezza nel panorama musicale. L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria su www.campaniabynight.it.

Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere: la scuola dei gladiatori

Questo evento fa parte dell’edizione 2022 di Campania By Night, che fa il suo ingresso a Caserta tramite il suggestivo Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere. Il secondo anfiteatro romano più grande dopo il Colosseo, infatti, aprirà le sue porte alla rassegna di aperture straordinarie programmata e finanziata dalla Regione Campania (Poc 2014-2020) e organizzata e promossa dalla Scabec, Società Campana Beni Culturali.

Un’occasione imperdibile per ammirare la sede della prima e rinomatissima scuola di gladiatori, ovvero il luogo da cui il ribelle Spartaco guidò nel 73 a.C. la rivolta che per due anni tenne sotto scacco Roma negli anni immediatamente precedenti il primo triumvirato.