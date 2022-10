Bosco in Rosa – Corri tra i capolavori. E’ il nome dell’evento podistico che si svolgerà tra i viali del Bosco di Capodimonte a Napoli giunto alla sua terza edizione.

Bosco in Rosa. La nota del Comune di Napoli

Un’onda rosa è pronta a invadere sabato 15 ottobre 2022 alle ore 16 i viali del Bosco di Capodimonte per la terza edizione del “Bosco in Rosa – Corri tra i capolavori”, manifestazione podistica a iscrizione gratuita riservata alle sole donne che si snoderà lungo un percorso di 4 km tra le bellezze settecentesche del parco napoletano voluto da Carlo III di Borbone. Saranno in cinquecento le protagoniste di questa cavalcata, runners napoletane che prenderanno parte a un appuntamento che in soli due anni è diventato tra i più attesi del calendario podistico partenopeo.

Il percorso

Il percorso della gara è immerso in autentici capolavori d’arte e botanici che il polmone verde per eccellenza di Napoli conserva. L’appuntamento è organizzato dalla Napoli Running con la co-organizzazione del Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, Sylvain Bellenger e al fianco dell’Associazione Sostenitori Ospedale Santobono Onlus. Partenza alle ore 16 dall’Istituto Caselli. L’appuntamento gode del patrocinio Morale del Comune di Napoli.

I requisiti e come partecipare

Sul portale ufficiale della corsa sono indicati i requisiti per poter partecipare alla corsa: possono partecipare alla corsa tutte le persone di sesso femminile, senza vincoli di età. Trattandosi di una manifestazione non agonistica non è richiesto alcun tipo di tesseramento e/o documentazione medica.

Per poter iscriversi alla corsa basterà compilare on line compilando il form sul sito