Non sai come passare questo weekend? Te lo diciamo noi: idee su cosa fare a Napoli e dintorni

Weekend dal 14 al 16 ottobre 2022. Tantissimi eventi e occasioni per conoscere il nostro immenso patrimonio culturale e paesaggistico anche per questo weekend. Non sai ancora cosa fare? Te lo diciamo noi!

Weekend dal 14 al 16 ottobre 2022: le visite guidate

Da non perdere sono le giornate FAI d’autunno, che si terrà sabato 15 e domenica 16 ottobre, con visite in oltre 700 luoghi inaccessibili o poco valorizzati in 350 città italiane: tante le meraviglie accessibili a Napoli e in Campania. I visitatori non dovranno sostenere alcun costo: possono decidere di sostenere il FAI con un contributo libero, anche di soli 3 euro. Il contributo non è obbligatorio, è una semplice donazione per sostenere la missione di tutela e valorizzazione del patrimonio del gruppo. Qui puoi consultare tutti i siti aperti per questo weekend.

Puteoli Sacra. Dopo il grande interesse di pubblico dell’edizione estiva, tornano le aperivisite a Puteoli Sacra. Ad attrarre i tanti è stato il viaggio tra arte, archeologia e bellezza che offre il progetto nel Rione Terra, che termina con degli assaggi in terrazza, il venerdì e il sabato dalle 17 alle 20. Qui per come prenotarsi.

Palazzo Reale di sera. Nei mesi di ottobre e novembre al Palazzo Reale di Napoli si terrà l’iniziativa “Un sabato da re” che prevede aperture serali del sito partenopeo dalle ore 20:00 alle 23:00, con biglietto al costo ridotto di 2 euro. Si arricchisce, così, il programma di eventi previsti nella città partenopea nel fine settimana.

Capability Festival. Al via al Palazzo delle Arti di Napoli la prima edizione di Capability Festival, programma di eventi per discutere sulla disabilità con la partecipazione di ospiti e influencer. Dal 13 al 15 ottobre iniziative sul territorio e nelle scuole e visite guidate a costi ridotti al Pio Monte della Misericordia.

Festa della Natura. Appuntamento con la natura per domenica 16 ottobre quando l’Isola di Nisida aprirà gratuitamente le sue porte ai visitatori. Dopo il grande successo delle passate edizioni, torna la Festa della Natura, una manifestazione culturale che permette di visitare l’isolotto chiuso al pubblico durante l’anno.

Castel dell’Ovo. Visite guidate gratuite a Castel dell’Ovo. Domeniche di ottobre durante le quali sarà possibile visitare il magnifico castello sul mare di Napoli in collaborazione con l’Istituto Italiano dei Castelli – sezione Campania. In questo periodo proprio sta effettuando delle bellissime visite gratuite per far conoscere i Castelli della Campania.

Pozzuoli Air Show domenica 16 ottobre. Dal lungomare di Pozzuoli sarà possibile assistere allo spettacolo acrobatico delle Frecce Tricolori che saranno visibili anche da Napoli. L’evento, intitolato “Pozzuoli Air Show”, è organizzato dal Comune in collaborazione con l’Aeronautica Militare e l’AeroClub di Benevento. L’ingresso è gratuito. Qui le info.

Sagre ed eventi musicali

The pet experience. A Napoli, in via Partenope, il 15 e il 16 ottobre dalle 9:00 alle 18:00, arriva The Pet Experience, il road show per sensibilizzare sull’adozione degli animali consentendo ai visitatori di mettersi nei panni di un cane grazie alla realtà virtuale a 360° e alle riprese in 8k. Si tratta di uno degli eventi itineranti, completamente gratuito, che si estenderà ad altre importanti città italiane. Qui le info.

Napoli città della musica. Napoli città della musica: 240 musicisti protagonisti di 124 concerti ospitati in 33 siti diversi. E’ un cartellone ricco e variegato quello che le rassegne Piano City Napoli 2022, Welcome to Napoli e Villa Di Donato – La musica ha trovato Casa proporranno a partire dal 13 ottobre. Qui il programma.

Calendario delle spose. Nuovo appuntamento con Il Calendario delle Spose che, venerdì 14 ottobre dalle 19:00, darà il via all’ottavo dei quindici eventi del 2022 presso la location Al Chiar di Luna, situata a Monte di Procida.

Sagra della castagna di Serino. Dal 14 al 16 ottobre, nell’antico borgo della frazione Rivottoli, in provincia di Avellino, torna l’appuntamento con la Sagra della Castagna IGP di Serino, uno degli eventi più attesi dell’anno, giunto alla sua 45esima edizione.

Sagra della castagna a Roccamonfina. Torna la sagra della Castagna e dei Funghi Porcini a Roccamonfina in provincia di Caserta. Inizierà sabato 1 ottobre 2022 e proseguirà durante tutti i weekend fino a domenica 13 novembre 2022, ogni sabato e domenica.