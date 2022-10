Dal 28 al 29 ottobre, a Torre del Greco e Napoli est, torna Moviemmece, il cinefestival della biodiversità del cibo e delle culture giunto alla sua quarta edizione. Incontri, laboratori, show cooking e film internazionali animeranno le cinque giornate della rassegna: tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

A Torre del Greco e Napoli torna Moviemmece: il programma

Si tratta di un vero e proprio viaggio nei sapori, nei colori e nelle tradizioni del mondo, raccontato con le parole del cinema, quale strumento per discutere di tematiche importanti quali ambiente, tutela della biodiversità e difesa del clima.

Nel corso dell’evento saranno proiettati 16 cortometraggi finalisti, 11 diretti da registi italiani e cinque da registi stranieri, provenienti da Olanda, Stati Uniti, Francia e Brasile. Il tutto accompagnato da ulteriori iniziative, incontri, laboratori, show cooking e proiezioni di film internazionali.

Cinema e cibo saranno i due temi centrali della manifestazione: la varietà gastronomica sarà raccontata proprio attraverso i film e i cortometraggi in concorso come strumento di salvaguardia di territori e culture, luogo di incontro e conoscenza dell’altro.

Nella giornata finale del festival, sabato 29 ottobre, nel Multisala Corallo di Torre del Greco la giuria composta da Alberto Capasso, Santa De Santis, Guido Lombardi e Vincenzo Pirozzi annuncerà il vincitore di Moviemmece 2022. L’evento è organizzato dalle associazioni Fuori dal Seminato, Gioco Immagine e Parole e Le Tribù.

Laboratori, proiezioni e spettacoli: il programma di Movimmece 2022

Martedì 25 ottobre (alle 19 nell’Art33 Cultural Hub di Via Bernardino Martirano, 17, a Napoli Est) si parte con uno show cooking dedicato alla cucina iraniana. Sarà la chef Diba Abdollahi a proporre un percorso esperienziale attraverso i sapori della sua terra, cogliendo l’occasione per manifestare solidarietà alle donne iraniane a chi protesta in tutto il mondo dopo la morte della 22enne Mahsa Amini. L’iniziativa è a cura della Cucina di Giufà (cooperativa Tobilì) che impega donne vittime di violenza e migranti.

Si prosegue mercoledì 16 ottobre (alle 19 nel circolo sociale Mazza di corso Vittorio Emanuele 112, a Torre del Greco) con un laboratorio di gusto, promosso in collaborazione con Slow Food Vesuvio, dedicato al territorio vesuviano e ai prodotti a km0 della nostra terra. I laboratori di cucina sono eventi gratuiti, con prenotazione obbligatoria via Whatsapp al numero 3402338491 o via email a segreteria@moviemmece.it.

Da giovedì 27 a sabato 29 ottobre, l’evento si sposterà nel Multisala Corallo di Torre del Greco dove il pubblico potrà assistere alla proiezione dei sedici corti selezionati dall’organizzazione del festival. Andrà in scena anche lo spettacolo di Amedeo Colella, Pinnule ‘e cucina e sciruppo ‘e cantina, il 27 ottobre alle 18:30 (evento gratuito, con prenotazione obbligatoria via Whatsapp al numero 3405768140 o via email a segreteria@moviemmece.it).

Seguirà la proiezione di 4 film internazionali: La crociata di Louis Garrel (27 ottobre alle 16:30); La donna elettrica di Benedikt Erlingsson (27 ottobre alle 20:30); La mia vita da zucchina di Claude Barras (28 ottobre alle 16:30); Urbano rurale di Raffaele Iardino e Diego D’Ambrosio (28 ottobre alle 20:30).

Dopo ogni film seguiranno rispettivamente: l’animazione-dibattito a cura di Gioco, Immagini e Parole; l’incontro con Fridays for Future, Officina Femminista, Extincion Ribellion; l’animazione-dibattito a cura di Art 33; l’incontro con i protagonisti e gli autori di Urbano rurale.