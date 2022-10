Weekend a Napoli e dintorni, dalle sagre ai concerti: l’elenco degli eventi in programma

Weekend dal 21 al 23 ottobre 2022. Non hai idea di come passarlo? Te lo diciamo noi! Qui elenchiamo tutti i migliori eventi di Napoli e in Campania nel fine settimana da venerdì 21 a domenica 23 ottobre 2022.

Weekend dal 21 al 23 ottobre 2022: le sagre

Nero di Bagnoli 2022. Grande attesa per la 43esima edizione della Mostra mercato del Tartufo Nero, Sagra della Castagna e dei prodotti tipici del Laceno, che si svolgerà a Bagnoli Irpino nell’arco di due weekend: quello del 21-22-23 Ottobre, e quello del 28-29-30 Ottobre. Si tratta di uno degli eventi più longevi ed apprezzati della Campania. Qui per le info.

Sagra della castagna a Roccamonfina. Torna la sagra della Castagna e dei Funghi Porcini a Roccamonfina in provincia di Caserta. Inizierà sabato 1 ottobre 2022 e proseguirà durante tutti i weekend fino a domenica 13 novembre 2022, ogni sabato e domenica.

L’arte e la storia

Simposio d’arte a Scampia. Scampia si trasforma in un laboratorio d’arte, diventando un ponte tra Napoli, l’Europa ed il mondo. Dal 22 al 27 ottobre 2022 si svolgerà la XIV edizione del Simposio Internazionale d’Arte Sociale di Scampia, ideato dalla cooperativa Occhi Aperti.

Museo di Capodimonte di notte. Ritornano le aperture serali al Museo e Real Bosco di Capodimonte con 12 appuntamenti al costo simbolico di 2 euro. Si tratta di uno degli eventi più attesi dagli appassionati d’arte che si terrà dal 21 ottobre al 17 dicembre 2022.

Carosello storico a Carditello. Sabato 22 e domenica 23 ottobre 2022, un carosello storico nel Real sito di Carditello con l’esibizione dei carabinieri a cavallo. Una manifestazione di grande suggestione e bellezza, un viaggio dove si metteranno in mostra il 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo e la Razza Governativa di Persano. Qui le info.

Puteoli Sacra. Dopo il grande interesse di pubblico dell’edizione estiva, tornano le aperivisite a Puteoli Sacra. Ad attrarre i tanti è stato il viaggio tra arte, archeologia e bellezza che offre il progetto nel Rione Terra, che termina con degli assaggi in terrazza, il venerdì e il sabato dalle 17 alle 20.

I concerti e la musica

Eugenio Bennato in concerto per Scampia. Venerdì 21 ottobre alle ore 19 nell’auditorium dell’Istituto “Giovanni XXIII” (via Nuova Toscanella 235 Napoli), si terrà il concerto “Qualcuno sulla Terra” di Eugenio Bennato. Qui le info per prenotarsi.

Napoli città della musica. 240 musicisti protagonisti di 124 concerti ospitati in 33 siti diversi. E’ un cartellone ricco e variegato quello che le rassegne Piano City Napoli 2022, Welcome to Napoli e Villa Di Donato – La musica ha trovato Casa proporranno a partire dal 13 ottobre.

Max Gazzè a Pompei. Max Gazzè in concerto agli Scavi Archeologici di Pompei. Grande spettacolo nell’Anfiteatro: l’arena dei gladiatori sarà la cornice di un concerto evento immersivo, un’esperienza unica nel suo genere. Il concerto di Max Gazzè si terrà venerdì 21 ottobre.