Mercatini di Natale al Castello, due mesi di magia: elfi, renne e personaggi delle fiabe

Tornano i Mercatini di Natale al Castello dell’Ettore, uno degli eventi più suggestivi del periodo natalizio, giunto alla sua quarta edizione, che si terrà nell’incantevole borgo fantasma di Apice Vecchia, in provincia di Benevento, nei seguenti weekend: 19, 20, 26, 27 novembre e 3, 4, 8, 10, 11, 17, 18 dicembre 2022.

Direttamente da Kangasniemi, Russia Lappone, torna il leggendario “Santa Claus” che, con i suoi elfi e le sue renne, stabilisce la sua dimora nella maestosa torre del Castello dell’Ettore. La scenografia sarà resa ancora più magica dalla storia di Re Artù e i cavalieri della tavola rotonda, con Ginevra, Lancillotto, mago Merlino e Parsifal.

Non mancheranno stand con prodotti tipici, artigianali e gastronomici, spettacoli, musiche e giochi. I più piccoli saranno immersi nella magia delle fiabe con Alice nel paese delle meraviglie ed altri celebri personaggi. Sarà anche possibile partecipare a visite guidate nel borgo di Apice Vecchia, definita la Pompei del 900, dove il tempo si è fermato a circa 60 anni fa.

I mercatini si svolgeranno nei giorni 19, 20, 26, 27 novembre e 3, 4, 8, 10, 11, 17, 18 dicembre 2022, tutti i sabati dalle ore 15:00 alle 22:00 e tutte le domeniche più il giorno dell’Immacolata dalle 10:00 alle 22:00. Il costo del ticket è di 8 euro con ingresso gratuito per i bambini di altezza inferiore ai 140 cm e i portatori di handicap.

Chi arriva in auto può usufruire della navetta con partenza da Apice Nuova al costo di 2 euro (andata e ritorno) con parcheggio gratuito. Per chi arriva con pullman e camper è preferibile la prenotazione per il parcheggio che si trova a 100 metri dal Castello.

Info: info@castellodellettore.com, pagina Facebook o whatsapp 3280069868.