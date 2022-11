Weekend dal 4 al 6 novembre 2022. Un fine settimana ricco di eventi quello che sta per arrivare. Sono tante le visite guidate, le sagre e i musei aperti in Campania e a Napoli in vista anche della prossima Domenica al Museo.

Weekend dal 4 al 6 novembre 2022: tutti gli eventi

Concerto Teatro San Carlo. Il Real Teatro di San Carlo festeggia i 285 anni dalla fondazione venerdì 4 novembre. Per l’occasione il Lirico napoletano omaggerà il santo patrono di Napoli: sarà infatti eseguita la Cantata per San Gennaro composta nel 1775 da Pasquale Cafaro. Orchestra e Coro saranno sotto la direzione di José Luis Basso, che dirigerà anche altri due lavori riscoperti del ‘700 musicale napoletano. Il concerto si svolgerà alle ore 20.

Carditello in mongolfiera. Il Real Sito di Carditello da ammirare dall’alto in mongolfiera. Un’emozionante visita aerea ideata dalla Fondazione Real Sito di Carditello e Volare sull’Arte che si svolgerà domenica 6 novembre.

Sagra della Castagna di Montella. La Sagra della Castagna di Montella IGP giunge alla sua 38esima edizione. Si terrà da lunedì 31 ottobre a domenica 6 novembre 2022, con ben 111 stand di cui 26 dedicati alla castagna: dalle caldarroste alle castagne del prete, passando per quelle fresche o utilizzate per le tantissime ricette della tradizione campana ed irpina.

Scavi di Pompei, visita di sera. Ultimo appuntamento con le passeggiate notturne a Pompei, venerdì 4 novembre, dalle 20,00 alle 23,00 (ultimo ingresso ore 22). La serata chiude gli eventi serali che hanno animato la stagione estiva di Pompei.

Domenica al museo. Il 6 novembre torna l’appuntamento con la Domenica al Museo. L’evento, tra i più attesi dagli appassionati di cultura, consente di accedere gratuitamente ai siti museali di proprietà statale. Anche per questo mese diversi sono i luoghi da poter visitare in Campania, consultabili sul sito del Ministero della Cultura.

Processione dei Frati morti. Sabato 5 novembre 2022 si svolgerà a Napoli la Processione dei Frati morti e delle anime perse, giunta alla sua sesta edizione.