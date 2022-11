Festa dell’Albero all’Orto Botanico di Napoli: visite e spettacoli

La Festa dell’Albero si terrà il 19, il 20 ed il 21 novembre 2022 nei viali dell’Orto Botanico di Napoli, dove l’evento è giunto alla sua XII edizione. Nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 è prevista una piccola esposizione di aziende dedite alla commercializzazione di piante, di prodotti naturali e di quanto necessario per la cura e la manutenzione del Verde.

Come nelle scorse edizioni, la manifestazione vuole celebrare l’importanza degli alberi per la sostenibilità ambientale, sensibilizzare la popolazione, in particolar modo le nuovissime generazioni, alla tutela del Verde e promuovere l’incremento del patrimonio arboreo cittadino attraverso la piantumazione di essenze arboree negli spazi urbani.

Albero protagonista di questa edizione è la quercia, simbolo di forza e giustizia, eletta a rappresentare l’albero della legalità nell’Orto Botanico di Napoli. La Natura a portata di pet: saranno effettuate, su prenotazione, passeggiate speciali con il tuo amico a quattro zampe condotte da un istruttore cinofilo.

Nel corso delle due giornate, in collaborazione con i Vivai Forestali della Regione Campania, saranno donati giovani alberi a coloro che ne faranno richiesta al fine di incrementare il Verde urbano. Quest’edizione si avvale della collaborazione del personale della sezione Carabinieri Cites (Convention on International Trade of Endangered Species) che illustrerà le attività dirette alla tutela della biodiversità e alla vigilanza del commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione.

Festa dell’Albero. Il programma

Sabato 19 e domenica 20 novembre: esposizione di aziende dedite alla commercializzazione di piante, di prodotti naturali e di quanto necessario per la cura e la manutenzione del Verde.

Natura a portata di pet: passeggiate speciali con il tuo amico a quattro zampe condotte da un addestratore cinofilo ENCI

Laboratori didattici di educazione ambientale a cura della Sezione Carabinieri Cites

Workshop sulla cura e la coltivazione delle orchidee a cura di AMAO

Donazioni di giovani alberi in collaborazione con il Vivaio Forestale Regionale di Roccarainola

Sinfonie d’Autunno, rassegna musicale a cura di M. Palumbo ed N. Palena

“Il Popolo del bosco”, spettacolo teatrale per i piccoli a cura de I Teatrini (a pagamento, info 3270795871).

Il 21 novembre sono in programma visite guidate per scolaresche su prenotazione (eventiobn@unina.it) entro il 16 novembre.