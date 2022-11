A Napoli la Festa del Cioccolato più famosa d’Italia: 3 giorni di stand a ingresso gratis

Dal 18 al 20 novembre torna a Napoli, in piazza Salvo d’Acquisto (ex piazza Carità), la Festa del Cioccolato artigianale. Con il patrocinio del Comune, l’Associazione Cioccolatieri Choco Amore sarà nel cuore della città per far assaporare il buon cioccolato, fiore all’occhiello del Made in Italy, senza additivi né conservanti. Il tour delle Feste del Cioccolato Nazionali è uno degli eventi gastronomici più famosi d’Italia. L’ingresso è gratuito.

A Napoli torna la Festa del Cioccolato artigianale

Sui banchi dei maestri cioccolatieri si alterneranno prelibatezze e specialità tipiche di varie Regioni d’Italia. Non mancheranno opere estrose realizzate dai migliori artigiani come borse, scarpe macchine fotografiche, personaggi dei cartoni animati, manette, pistole ed antichi attrezzi dei mestieri, tutto rigorosamente in cioccolato.

Passeggiando tra i numerosi stand sarà possibile assaggiare ed acquistare alcuni prodotti impossibili da trovare nella Grande Distribuzione. Saranno aperti tutti i giorni ad orario continuato, dalle ore 10:00 fino a notte, accogliendo cittadini e turisti, promuovendo il consumo responsabile e consapevole di prodotti genuini.

Si tratta di pezzi unici, realizzati artigianalmente, secondo gli antichi principi della scelta accurata della materia prima tramandati di generazione in generazione. La grande festa gastronomica offre anche momenti di divertimento e formazione, coinvolgendo un gruppo di professionisti animatori ed intrattenitori.

I bambini potranno partecipare a laboratori didattici, con momenti ludici e interessanti, prenotabili direttamente sul sito ufficiale dell’evento. Venerdì pomeriggio, ad aprire la manifestazione, ci sarà il noto e simpaticissimo performer radiofonico Gigio Rosa, portavoce delle tappe campane del tour.