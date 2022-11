Van Gogh a Napoli. Una mostra immersiva fatta di oltre 1000 mq di luci e suoni con proiezioni su due piani delle opere più famose ed interessanti dell’artista olandese.

Van Gogh a Napoli, mostra immersiva

La mostra immersiva ti farà camminare al fianco di Van Gogh in un viaggio ricco di immagini che ti permetterà di scoprire l’ispirazione di 8 delle sue opere iconiche, tra cui la camera da letto ad Arles e la Notte stellata sul Rodano. Inoltre potrai vestire panni dell’artista per un giorno, creando i tuoi dipinti e ammirarli proiettati sulle pareti per un’esperienza amata da grandi e piccini.

La mostra sarà visitabile a dicembre 2022 ma i biglietti saranno disponibili sul sito dal 17 novembre 2022 alle ore 17. Sarà aperta da Lunedì a domenica: 10:00 – 20:00 (ultimo biglietto alle 19:00), il Mercoledì chiuso e la visita durerà circa 60 minuti.

La location è la Chiesa di San Potito in Via Salvatore Tommasi. I prezzi dei biglietti partiranno da €10 per gli adulti e €8 per i bambini. L’esperienza Immersiva è accessibile ai visitatori in sedia a rotelle.

La chiesa di San Potito

La chiesa di San Potito fu eretta nella prima metà del XVII secolo da Pietro de Marino. La struttura fu prima proprietà delle monache benedettine e poi basiliane. Restaurata nel 1780, la chiesa fu soppressa dal governo francese nel 1808 e successivamente adibita dalla fanteria. La chiesa rimase abbandonata fino a quando fu affidata alla congrega degli ufficiali di banco per decreto di Francesco I delle Due Sicilie. L’esperienza Van Gogh Immersive trasforma l’intero spazio museale della chiesa in un’esperienza multipla, in cui l’opera si confronta con il suo disegno.

Exhibition Hub ha una comprovata esperienza nella produzione di oltre 70 mostre ed esperienze immersive di edutainment in tutto il mondo, raggiungendo più di 6 milioni di visitatori. Exhibition Hub offre esperienze di edutainment a un vasto pubblico e adatta le sue produzioni alla sede, creando ogni volta un’esperienza originale.

Offrono una spettacolare esperienza video a 360° con luci e musica insieme a un’esperienza di realtà virtuale unica nel suo genere per una totale immersione.