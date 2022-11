Christmas Village a Napoli, gli ospiti: da LDA alla baby influencer Alyssa

Il Christmas Village illuminerà la città di Napoli a Natale: svelati i primi ospiti. La società Eventitalia annuncia le prime presenze del palco eventi che animeranno la manifestazione alla Mostra d’Oltremare di Napoli, dal 1°al 18 dicembre.

Christmas Village: svelati i primi ospiti.

Prende forma il calendario di eventi e spettacolo del Christmas Village 2022, la grande kermesse natalizia che si terrà dal 1° al 18 dicembre alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Il programma unirà le tradizionali e magiche atmosfere natalizie al mondo dei social network, consentendo soprattutto ai più giovani di incontrare i loro idoli del web. A confermare la prima partecipazione all’evento organizzato da Eventitalia srl, presieduta da Martina Ferrara, è stata l’influencer Beatrice Valli, ospite d’onore che parteciperà all’inaugurazione del Villaggio, giovedì 1°dicembre alle ore 16.30, con la presenza delle istituzioni locali.

Ma l’arrivo a Napoli della celebre influencer bolognese non sarà l’unica sorpresa per i visitatori del Christmas Village. Per loro, infatti, il Natale a Napoli riserva anche altri momenti di festa. Domenica 4 dicembre, alle ore 15, protagoniste dell’area spettacoli del Village saranno le due giovanissime sorelle star di YouTube, Aurora e Ludovica, autrici anche del libro fantasy “Il portale del tempo sospeso”.

Il giorno dell’Immacolata, giovedì 8 dicembre, a salire sul palco sarà un’altra baby influencer del mondo social, Alyssa, che incontrerà i fan alle ore 15 con la simpatia che ha conquistato milioni di giovanissimi followers del canale YouTube ideato dalla madre, “Silvia&Kids”.

Anche LDA di “Amici”

Al Christmas Village spazio anche alla musica. Domenica 11 dicembre alle ore 18, grande attesa per il concerto di LDA, tra i protagonisti più amati del programma televisivo “Amici” di Maria De Filippi della scorsa edizione. Proprio in questi giorni è stato rilasciato il nuovo singolo “Cado”, in duo con Albe, compagno nel talent show di canale 5, nato sulle piattaforme social e già diventato virale sul web.

Insieme al palco spettacoli, negli oltre 5000 metri quadri negli spazi della Mostra d’Oltremare di Napoli, il Christmas Village ospiterà classiche casette in legno in stile nordico, aree d’intrattenimento, un percorso di luci, decorazioni, alberi multicolor e scenografie natalizie straordinarie, che faranno da cornice ad una pista di pattinaggio in ghiaccio, mentre un’area giochi completerà la zona di intrattenimento composta da circa 100 casette in legno. L’area food sarà poi una irrinunciabile tentazione per gustare leccornie con i prodotti tipici del periodo natalizio.

Christmas Village, organizzato da Eventitalia srl, sarà aperto dal 1° al 18 dicembre dal lunedì al venerdì con orario 16.30-21.30, il sabato e la domenica dalle 11.30 alle 23.30. info@christmas-village.it. Sito web.