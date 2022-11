Cosa fare nel weekend a Napoli e dintorni: tra luci di Natale, cibo e tanti eventi gratis

Per chi ancora non sa cosa fare durante il weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate del 19 e del 20 novembre, in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Weekend, gli eventi del 19 e 20 novembre a Napoli e dintorni

Festa del cioccolato artigianale a Napoli. Dal 18 al 20 novembre in piazza Salvo d’Acquisto (ex piazza Carità), si terrà la Festa del Cioccolato artigianale. Con il patrocinio del Comune, l’Associazione Cioccolatieri Choco Amore sarà nel cuore della città per far assaporare il buon cioccolato, fiore all’occhiello del Made in Italy, senza additivi né conservanti. Il tour delle Feste del Cioccolato Nazionali è uno degli eventi gastronomici più famosi d’Italia. L’ingresso è gratuito.

Festa dell’albero a Napoli. Nei viali dell’Orto Botanico, dal 19 al 21 novembre, ci sarà la Festa dell’Albero, giunta alla sua XII edizione. Nelle giornate di sabato e domenica è prevista una piccola esposizione di aziende dedite alla commercializzazione di piante, di prodotti naturali e di quanto necessario per la cura e la manutenzione del Verde.

Degusta a Napoli. Ultimo appuntamento con Degusta Sapori e Tipicità della Tradizione che per l’intera giornata del 19 novembre allieterà cittadini e turisti, in via Diaz, con il meglio dello street food partenopeo e del Sud Italia. L’ingresso è gratuito.

Concerto gratuito nella Cappella di San Gennaro. Sabato, 19 novembre, alle 19:30, all’interno della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro vi sarà l’esibizione di Antonio Fresa, il musicista che ha composto la colonna sonora che accompagna la visita al Tesoro di San Gennaro, con la partecipazione straordinaria di Pietra Montecorvino. La prenotazione è obbligatoria.

Concerto di Natale gratis a Scampia. Sabato 19 novembre alle ore 19 nell’auditorium dell’istituto “Giovanni XXIII” di Scampia, grazie alla partecipazione della dirigente Maria Vorzillo, si terrà il concerto “A Betlemme nascette nu Ninno” scritto e diretto dal maestro Luigi Ottaiano, per la rassegna “Scampia – Il progresso attraverso la Cultura”.

Pista di pattinaggio sul ghiaccio all’Edenlandia. Nel celebre parco divertimenti partenopeo, la pista di pattinaggio sul ghiaccio più grande della città è pronta ad accogliere grandi e piccini. Sarà allestita fino al 12 febbraio 2023, seguendo gli orari di apertura e chiusura del Parco. Il costo del biglietto (della durata di 30 minuti) è di 6 euro.

Scuola degli Elfi di Babbo Natale. Prosegue, nelle giornate del 19 e del 20 novembre, il progetto evento Scuola del Natale, presso l’Oasi Flegrea in via Terracina 221, a Fuorigrotta. Varcata la soglia della straordinaria oasi naturale di circa 60mila metri quadri con tanta vegetazione e un’allegra fattoria degli animali, le famiglie saranno catapultate nel mondo di Babbo Natale e dei suoi fidati aiutanti.

Circo senza animali. A San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, dal 18 novembre arriva Circus Atmosphere, il primo circo senza animali con spettacolari ologrammi, accompagnati dalle performance di prestigiosi artisti e acrobati. Gli spettacoli si terranno in via Manzoni fino all’11 dicembre.

Luci d’artista al Parco Borbonico del Fusaro. Domenica, 20 novembre, alle ore 17:30 saranno accese le luminarie natalizie nel celebre parco Borbonico, regalando un’atmosfera suggestiva dal viale d’ingresso e fino alla celebre Casina Vanvitelliana.

Mercatini di Natale al Castello di Limatola. Dal 18 al 20 novembre il Castello di Limatola apre le porte ai visitatori che vivranno a pieno la magia dell’atmosfera natalizia. Tra stand gastronomici e tipiche casette in legno con oggetti artigianali, Babbo Natale sarà pronto ad accogliere le famiglie nel suo cottage, accompagnato da personaggi fiabeschi. Allestita anche una ruota panoramica per godere dall’alto della bellezza del Castello illuminato.

Mercatini di Natale al Castello dell’Ettore. Dal 19 novembre Le luci natalizie si accenderanno nel suggestivo e maestoso Castello dell’Ettore che domina dall’alto il borgo di Apice Vecchia, paesino della provincia di Benevento che è stato definito la Pompei del ‘900.

Intanto sono già state inaugurate le luci natalizie a Cetara, splendido borgo della Costiera Amalfitana, mentre la celebre via dei presepi partenopea, San Gregorio Armeno, continua ad incantare cittadini e turisti.