Gigi D’Alessio torna in piazza Plebiscito con un doppio concerto: info e prezzi

Dopo il successo del doppio live dello scorso giugno, Gigi D’Alessio è pronto a tornare in piazza del Plebiscito, a Napoli, con il concerto Gigi – Uno come te – Ancora insieme nel maggio 2023: proprio nelle scorse ore ha annunciato una seconda data.

Gigi D’Alessio a piazza Plebiscito: doppio concerto nel 2023

“Ciao a tutti, la volta scorsa vi ho detto che per me era Natale ma adesso siamo quasi a Natale e quando mi vedete sotto questo albero vuol dire che ci sono delle notizie straordinarie da darvi. Con gioia immensa posso dirvi che anche questa volta doppiamo piazza del Plebiscito” – ha annunciato il cantante attraverso un video diffuso sui social.

Alla data del 26 maggio si aggiunge, infatti, anche quella del 27 maggio per due serate imperdibili. I biglietti per il secondo evento, appena annunciato, saranno disponibili in prevendita alle ore 16:00 di oggi, 24 novembre, nei circuiti di vendita e prevendita abituali (come Ticketone ed Etes). Intanto è ancora possibile acquistare i biglietti per la data del 26, recandosi anche nei negozi fisici abilitati. Il costo del ticket varia in base alla postazione scelta: parte dai 45 euro per tribuna e poltrona numerata in ultima fila fino ai 75 euro per la poltrona numerata più vicina al palco.

Dopo aver festeggiato alla grande i suoi 30 anni di carriera nella piazza partenopea, registrando il sold out per entrambe le date e ascolti record sulla Rai, Gigi torna in primavera con un nuovo eccezionale show: due appuntamenti fatti di musica, grandi ospiti, ricordi e tante sorprese per cantare insieme al pubblico le sue canzoni più amate.