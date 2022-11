Gigi e La Forza di Volontà: dal Giffoni Film Festival ai Mercatini di Natale di Pietrarsa. Lo scorso giugno è nato Gigi e La Forza di Volontà, un libro magico per bambini che non esaurisce mai le sue storie e che, dopo aver fatto il giro dell’Italia, approderà ai Mercatini di Natale a Napoli.

Per quanto un libro sia nell’ideale comune un oggetto finito, Andrea Speranza, il creatore del simpatico granchio protagonista Gigi e scrittore delle sue avventure, ha realizzato una nuova concezione di questo strumento didattico, rendendolo inesauribile. È un testo magico, che parte dal mezzo di formazione più utilizzato dai bambini, ampliandone le funzionalità grazie ad uno studio metodologico di design thinking applicato che offre più modalità e occasioni di utilizzo, allungandone il ciclo di vita e rendendolo potenzialmente infinito.

Il viaggio di Gigi: da Torre del Greco al Giffoni Film Festival

Grazie alla sua innovazione, ma anche alla sua tematica di salvaguardia ambientale, Gigi e La Forza di Volontà ha venduto in pochissimi mesi un numero elevato di copie, ma non solo: ad agosto Gigi è approdato al Giffoni Film Festival, nella sezione delle Innovation Hub, come esempio di creazione da idea a impresa.

Durante questi mesi il simpatico granchio e il suo creatore sono approdati alla Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Napoli Federico II, per affrontare con i giovani alunni del corso di Start Up Management e Creazione d’Impresa i temi di sostenibilità. Il piccolo crostaceo del litorale di Torre del Greco è approdato in molte scuole del suo territorio e di Ercolano con progetti di didattica innovativa, ma anche altri circoli didattici della Campania e d’Italia incontreranno presto Gigi e il suo creatore.

Una nuova meta dove approdare: Gigi sarà ai Mercatini di Natale di Pietrarsa

Le storie di Gigi e la Forza di Volontà sono infinite, ma anche il suo viaggio: dopo le tappe al Festival di Giffoni, all’Università Federico II e in varie scuole d’Italia, approderà ai Mercatini di Napoli. Giunti oramai alla loro quarta edizione, i magici Mercatini di Natale torneranno a riempire gli antichi binari della Ferrovia di Pietrarsa. Ma questa volta ci sarà un espositore d’eccezione: Gigi!

Il piccolo granchietto e il suo creatore, infatti, dal 3 dicembre 2022 avranno una propria casetta di legno dove potranno incontrare i piccoli lettori, allietandoli con le loro storie e i trucchi magici celati nel libro interattivo. Pertanto il libro, oltre a poter essere acquistato online sul sito www.zeronetto.it, sarà venduto ai Mercatini di Natale di Pietrarsa.

