International street food. Ultima tappa in Campania per l’evento organizzato dal Salone del Gusto dopo quella di Eboli. Sbarca a Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta la manifestazione che celebra il cibo da strada di tutto il mondo. Una contaminazione di sapori e odori tra prodotti tipici nazionali e internazionali serviti dai truck tipici dello street food. Oltre al cibo anche tante specialità di birre artigianali realizzate dai microbirrifici.

Dove e quando

L’evento coinvolgerà la città per 3 giorni con ingresso gratuito nella villa comunale, location scelta dall’organizzazione. L’inizio è previsto per il 2 dicembre dalle ore 18 alle 24. Il 3 e 4 dicembre dalle ore 12 a mezzanotte. Scorpacciata assicurata anche per chi ama il dolce. Oltre ai prodotti tipici del cibo da strada, si potranno assaggiare le delizie di pasticceria provenienti da tutto il mondo.

INTERNATIONAL STREET FOOD FESTIVAL – SANTA MARIA CAPUA VETERE Villa Comunale

2-3-4 Dicembre INGRESSO GRATUITO

Santa Maria Capua Vetere (CE)

I migliori Street Food internazionali Birra Artigianale di microbirrifici d’Italia e dal mondo Dolci tipici della tradizione Italiana ed internazionale