Domenica, 4 dicembre, a Ercolano si terrà Natale in casa…Maggiolini Partenopei, uno degli eventi dedicati alle affascinanti vetture d’epoca modello Volkswagen. La manifestazione è promossa dall’amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione Maggiolini Partenopei.

Un incontro di storia e cultura che animerà le strade di Ercolano con il raduno delle auto d’epoca più belle di sempre. Oltre cento esemplari delle automobili tedesche più conosciute al mondo arriveranno in mattinata nella città degli Scavi, dando inizio ad una vera e propria sfilata.

Dopo aver attraversato le strade cittadine, a partire dalle ore 10:00 sosteranno in piazza Pugliano per consentire a cittadini e visitatori di ammirarle in tutto il loro splendore. E’ previsto anche un momento di aggregazione dedicato ai più piccoli. Proseguirà un ulteriore corteo attraverso le principali arterie della città.

Maggiolini Partenopei è uno dei più grandi club di Volkswagen d’epoca dell’Italia meridionale. L’associazione, fondata nel gennaio del 2004, senza scopo di lucro, svolge la sua attività nel settore dei veicoli storici dell’affermato brand e il suo fine è il recupero, la conservazione e la valorizzazione degli stessi.

Il club persegue anche fini sociali fissando la sua sede nel Comune di Aversa, all’interno del Celom, Centro per la Legalità Omia Multifunzionale, ovvero uno stabile confiscato alla camorra che, tramite i contributi versati, viene gestito e messo a disposizione della collettività.