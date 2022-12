La mostra Voci al Maschio Angioino contro la violenza sulle donne

Mostra Voci. Il 9 dicembre 2022 dalle ore 09:00 alle ore 18:00 si terrà, presso l’Antisala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli, la mostra delle installazioni video “Voci” per il contrasto alla violenza di genere a cura del dipartimento degli Studi Umanistici della Università Federico II in collaborazione con il progetto Fullbrigh.

L’artista Cat Del Buono, vincitrice di una borsa di studio Fulbright, ha sviluppato qui a Napoli il suo progetto fotografico sul tema della violenza contro le donne durante il lockdown intitolato “Voci.” Con il Community Psychology Lab del dipartimento di Studi Umanistici, Università Federico II, l’artista ha filmato le sopravvissute alla violenza domestica e le donne che le hanno aiutate ad uscire da quel vortice nella realtà napoletana. L’allestimento proposto dà corpo a tale lavoro in cui gli spettatori in un primo momento notano tutti gli schermi, avvertendo solo una cacofonia di voci, per poi comprendere le parole, si avvicinano allo schermo ed in questo modo possono sentire storie di violenza, ma anche di salvezza.

L’installazione sarà inaugurata alle ore 16.00 dalla Prof.ssa Caterina Arcidiacono, docente di psicologia di comunità del Dipartimento di Studi Umanistici della Università Federico II, alla presenza dell’Assessora alle Pari Opportunità, Emanuela Ferrante.

Interverranno la prorettrice dell’Università Federico II, Rita Mastrullo ed il Console americano Tracy Roberts Pounds. Concluderà i lavori la Senatrice Valeria Valente, già Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio.