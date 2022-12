Cosa fare nel weekend a Napoli e dintorni: tra cibo, luci, magiche parate ed eventi gratis

Per chi ancora non sa cosa fare durante il weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate del 9, 10 e 11 dicembre, in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Weekend a Napoli e dintorni: gli eventi del 9, 10 e 11 dicembre

Mercatini di Natale a Pietrarsa. Il meraviglioso Museo Nazionale di Pietrarsa, che nel weekend inaugurale ha già registrato 10mila ingressi, continua ad incantare i visitatori con gli amatissimi mercatini ed un programma ricco di eventi, manifestazioni, giochi e spettacoli a tema natalizio.

Palazzo Reale aperto di notte. Questa sera, 9 dicembre, si chiude L’Albero dei desideri, l’iniziativa che propone l’ingresso serale all’Appartamento Storico, dalle 20:00 alle 23:00, al costo simbolico di soli 2 euro.

Presepe Favoloso a Napoli. Per tutto il periodo di Natale, all’interno della splendida Basilica di Santa Maria della Sanità, sarà possibile ammirare la spettacolare opera presepiale, con oltre 100 pastori, gratuitamente.

Mostra del giocattolo antico a Napoli. Dal 7 dicembre è partita La Fiera dei Balocchi – Mostra del giocattolo antico con oltre mille pezzi antichi in sei aree tematiche e la scenografia di Donatella Dentice d’Accadia, nell’Archivio di Stato di Napoli.

Mostra Artemisia Gentileschi a Napoli. Alle Gallerie d’Italia- Museo di Intesa Sanpaolo, è aperta la mostra Artemisia Gentileschi a Napoli, dedicata alla prima pittrice donna della storia e al suo lungo soggiorno partenopeo datato tra il 1630 e il 1654, interrotto solo da un viaggio a Londra tra il 1638 e il 1640.

Natale al Vomero. Il 9 e il 10 dicembre le vie dello shopping natalizio saranno invase da Babbo Natale e un gruppo di artisti che, tra spettacoli di fuoco e luminosi, allieteranno grandi e piccini. Esposto all’ammirazione dei passanti anche l’albero di Natale animato.

Nativity Experience. A Napoli, fino al 6 gennaio 2023, ci si potrà “immergere” nel presepe con i visori VR. Torna NAtivity, l’esperienza in realtà virtuale che divulga la tradizione artigianale partenopea.

Festival delle Scale di Napoli. Durerà fino all’8 gennaio il festival civico che mira a riconoscere le scale napoletane come elemento identitario della città proponendo visite guidate, passeggiate narrate, spettacoli itineranti con letture e drammatizzazioni, interventi musicali, tour fotografici.

Mostra Voci. Al Maschio Angioino di Napoli il 9 dicembre, dalle 9:00 alle 18:00, si terrà la mostra delle installazioni video “Voci” per il contrasto alla violenza di genere a cura del dipartimento degli Studi Umanistici della Università Federico II in collaborazione con il progetto Fullbrigh

Sweet Christmas all’Edenlandia. Per la stagione natalizia l’intero parco partenopeo si riempirà di caramelle giganti e colorate. Non mancheranno appuntamenti con la magia, laboratori di Natale, il “truccabimbi” e le spettacolari parate. Resta aperta anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Natale alla Reggia di Portici. Parte la sesta edizione di Natale in Reggia, che si svolgerà presso il Galoppatoio Reale della Reggia di Portici fino al 9 gennaio 2023. Un’occasione imperdibile per visitare la dimora storica di Carlo di Borbone in una veste “unica” da vivere con tutta la famiglia. Dall’8 all’11 dicembre, dalle ore 10 alle 21, ci sarà il Mercatino di Natale in Reggia: una mostra mercato con circa 30 espositori che propongono idee regalo, addobbi natalizi, prodotti tipici e specialità gastronomiche.

Circo senza animali. A San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, dal 18 novembre arriva Circus Atmosphere, il primo circo senza animali con spettacolari ologrammi, accompagnati dalle performance di prestigiosi artisti e acrobati. Gli spettacoli si terranno in via Manzoni fino all’11 dicembre.

Grande parata Disney. In via Manzoni, a San Giorgio a Cremano, domenica mattina partirà la grande parata natalizia con oltre 50 personaggi Disney. A percorrere la città anche il trenino con a bordo Babbo Natale e il grinch, pronti ad accompagnare i più piccoli in questo meraviglioso viaggio.

Divino Jazz Festival. La rassegna musicale animerà i comuni di Torre Annunziata, Pompei, Ercolano, Santa Maria La Carità e Cercola con visite guidate e 10 concerti ad ingresso gratuito con grandi nomi del jazz italiano, internazionale e campano.

Natività Vesuviana. Eventi, musica dal vivo, mostre mercatini di Natale e percorsi enogastronomici arricchiranno le festività nei comuni di San Giorgio a Cremano, Portici, Pollena Trocchia, San Sebastiano al Vesuvio e Qualiano, con la prima edizione di Natività Vesuviana…terra che produce bellezza. Tante le iniziative e i concerti gratis.

La Città del Natale. Fino al 26 dicembre il magico villaggio natalizio di Sant’Antonio Abate sarà aperto tutti i giorni facendo immergere i visitatori nel pieno della magia delle feste tra luci, incontro con Babbo Natale, il mondo di Marzapane e la città del Grinch.

Igloo Christmas Village. Fino all’8 gennaio 2023 la splendida Villa Fiorentino di Sorrento sarà inondata dalla magia delle festività con l’Igloo Christmas Village, un vero e proprio villaggio incantato abitato da Babbo Natale e i personaggi dei cartoni più amati dai bambini dove sarà possibile addentrarsi in vere casette di ghiaccio e ammirare l’aurora boreale.

M’Illumino d’Inverno. Tra luminarie, concerti natalizi e spettacoli prende il via il magico Natale di Sorrento che allieterà cittadini e turisti fino agli inizi di gennaio 2023.

Luci d’artista a Salerno. Sono state inaugurate il 2 dicembre e potranno essere ammirate per tutto il periodo natalizio. La nuova edizione delle spettacolari luminarie natalizie è incentrata sui temi del mito, della fiaba e della natura.

Festa del Torrone e del Croccantino. Il 9, 10 e 11 dicembre a San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento, torna la Festa del Torrone e del Croccantino, giunta alla sua ventesima edizione per celebrare il tipico dolce locale con un programma ricco di spettacoli.

Mercatini di Natale al Castello di Limatola. Ultimo weekend per immergersi nell’atmosfera natalizia dello splendido Castello. Stand gastronomici, mercatini, Babbo Natale e personaggi fiabeschi allieteranno i visitatori fino all’11 dicembre.

Mercatini di Natale al Castello dell’Ettore. Nelle giornate del 10 e dell’11 novembre, le luci natalizie continuano a far risplendere il suggestivo e maestoso Castello dell’Ettore che domina dall’alto il borgo di Apice Vecchia, paesino della provincia di Benevento che è stato definito la Pompei del ‘900.

E’ possibile ammirare le luminarie a tema marino di Cetara, splendido borgo della Costiera Amalfitana, o quelle di Amalfi, passeggiare per San Gregorio Armeno, la celebre via dei presepi di Napoli che continua ad incantare cittadini e turisti, così come le Luci d’Artista del Parco del Fusaro, a Bacoli.