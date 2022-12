Calendario delle Studentesse 2023: sfilata e 500 euro in palio alla presentazione

Questa sera, alle ore 20:30, presso il Multicente School, sarà presentato Il Calendario delle Studentesse 2023, realizzato dalla Millimetrica di Luigi Aprea, e nel corso dell’evento le protagoniste sfileranno per aggiudicarsi la corona di “Studentessa 2023”. Sarà una serata dedicata alla moda, alla beneficenza e alla sensibilizzazione su tematiche importanti.

Il Calendario delle Studentesse 2023

Da oltre 15 anni, Il Calendario delle Studentesse continua ad affermarsi sul territorio napoletano. Quest’anno il tema è “preziosa”, rivolto alla sensibilizzazione al cancro. “Preziosa è la vita, la donne è preziosa” – dice il patron del Calendario, Luigi Aprea, titolare di Millimetrica.

All’interno del Calendario di quest’anno, spiccano due testimonianze reali di grandi donne che hanno vinto la loro battaglia: si tratta di Lucia Palermo e Italia Tuli. Nel corso dell’evento al Multicenter School si presenterà il Calendario 2023, in vendita in loco in beneficenza a favore dell’associazione La Battaglia di Andrea.

Nella stessa serata le 20 studentesse sfileranno per contendersi la corona di “Studentessa 2023” con il premio di 500 euro annesso. Le ragazze in gara sono: Elisa Cirillo, Erika De Marino, Ilary Monsurrò, Karolayne Dias, Martina Avitabile, Miriam Cortese, Miryam Iavarone, Sabrina Saiz, Sharon Esposito, Valentina Iazzetta, Giuseppina Tedesco, Sabrina Sorrentino, Aurora Palmieri, Aurora Fretta, Marika Vitiello, Margherita Carillo, Vittoria Mucchetti, Arianna Petrosino, Maria Varlese, Virginia Pepillo.

La giuria, capitanata dal presidente Cristian Faro, è composta da Mirko Barone, Michele Carbone, Mario Barbieri, Marcello Aprea, Maurizio Schioppo. Tra i brand partecipanti: Tequiero Mucho, Formeri Atelier, Arold & Arold, Iaquino Atelier, Infinity by Rita Creazioni, Luisstyle. La distribuzione poi avverrà tramite spesasicura.com. Il trucco è stato curato totalmente dalla Melka Beauty Academy mentre il parrucco da Fashion Lab Gallery.

Le studentesse e i professionisti sono stati coordinati dall’art director Mario Barbieri, realizzando in sinergia un prodotto unico. L’evento di questa sera è ad ingresso libero.