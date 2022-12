Reggia Express: torna il treno d’epoca. Da Napoli a Caserta nelle carrozze anni ’30

La partenza è prevista alle ore 10 dalla stazione centrale di Napoli, con arrivo previsto alle 10.40. Il treno di ritorno partirà dalla stazione di Caserta alle 17, con arrivo a Napoli alle 17.30.​ Come sempre è possibile usufruire del biglietto speciale “Reggia Express”, a tariffa ridotta. I possessori del titolo di viaggio a/r (Napoli/Caserta) potranno usufruire, il 17 dicembre, di un ticket scontato. I biglietti per l’accesso al Museo sono in vendita sulla piattaforma TicketOne e presso la biglietteria della Reggia di Caserta . I biglietti acquistati non sono modificabili, né rimborsabili. I biglietti per viaggiare a bordo del Reggia Express invece sono in vendita nelle biglietterie e self service delle stazioni FS, nelle agenzie di viaggio abilitate e sul sito di Trenitalia. Sarà possibile acquistarli anche a bordo treno, senza alcuna maggiorazione di prezzo, e in relazione alla disponibilità dei posti a sedere.