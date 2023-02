Musei gratis, show spettacolari e fiere: cosa fare nel weekend dal 3 al 5 febbraio

Per chi ancora non sa cosa fare durante il prossimo weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate del 3, 4 e 5 febbraio, in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Cosa fare nel weekend a Napoli e dintorni: gli eventi del 3, 4 e 5 febbraio

Domenica al Museo. Come tutte le prime domeniche del mese, il 5 febbraio i principali siti museali di proprietà statale saranno aperti al pubblico gratuitamente. Anche stavolta sono tante le meraviglie da poter visitare in campania: dal Palazzo Reale di Napoli agli Scavi di Pompei fino alla Reggia di Caserta.

Circo nell’Acqua a Napoli. Uno show spettacolare che ha conquistato ben 5 continenti e che fino al 6 febbraio accoglierà gli spettatori a Fuorigrotta, in viale Giochi del Mediterraneo. Non ci saranno animali vivi: spettacolari ologrammi raffiguranti tartarughe, delfini e squali fluttueranno nell’aria, dando la sensazione agli spettatori di trovarsi in un grande acquario.

Mostra multimediale di Van Gogh a Napoli. Torna a Napoli, nella splendida cornica della Chiesa di San Potito, la grande mostra internazionale Van Gogh: the Immersive Experience, in una forma del totalmente rinnovata. Si tratta di uno degli eventi culturali che ha riscosso successo a livello mondiale. Sarà visitabile fino al 30 aprile per festeggiare i 170 anni dalla nascita di questo artista geniale.

Degas in mostra a Napoli. Fino al 10 aprile 2023, il complesso monumentale di San Domenico Maggiore, ospiterà Degas il ritorno a Napoli, la mostra realizzata da Navigare srl con il patrocinio del Comune, dedicata al maestro impressionista Edgar Degas e al suo rapporto speciale con la città partenopea.

Mostra Artemisia Gentileschi a Napoli. Alle Gallerie d’Italia- Museo di Intesa Sanpaolo fino al 19 marzo 2023 è possibile ammirare la mostra Artemisia Gentileschi a Napoli, dedicata alla prima pittrice donna della storia e al suo lungo soggiorno partenopeo datato tra il 1630 e il 1654, interrotto solo da un viaggio a Londra tra il 1638 e il 1640.

Festa della Madonna 2023 a Torre del Greco. Presso la parrocchia Santa Maria di Portosalvo, nella giornata di domani, venerdì 3 febbraio, si susseguiranno alcuni importanti momenti dedicati alla memoria di San Vincenzo Romano e alla lavorazione del Cammeo.

Campolieto Book Garden a Ercolano. Al via il 3 febbraio la rassegna letteraria di Ercolano organizzata dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane a cura di Melania Panico, giunta alla sua seconda edizione. Sarà preceduta da una visita nella Villa e al Piano Nobile. L’ingresso è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione.

Nozze in Fiera. Al Polo Fieristico A1Expò di Caserta dal 3 al 5 febbraio 2023 torna Nozze in Fiera, uno dei principali eventi dedicati alle coppie di futuri sposi, giunto alla IX edizione. L’ingresso è gratis.

Circus Atmosphere a Salerno. E’ il circo senza crudeltà: gli animali sono enormi ologrammi in 3D. Fino al 12 febbraio 2023 si potrà assistere agli spettacoli in cui nessun animale sarà sottoposto a stress e torture, costretto a compiere esercizi anacronistici, crudeli e diseducativi per un incomprensibile divertimento umano. Ma non si tratta dell’unica novità: oltre a mettere in campo le abilità umane, gli animali saranno comunque protagonisti ma sotto forma di ologrammi.