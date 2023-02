Festa del cioccolato a Napoli: cuore da 100 kg, luci a tema e omaggi per gli innamorati

Dal 10 al 14 febbraio a Napoli, tra Vomero e Arenella, torna Chocoland con la 14esima edizione a tema San Valentino ricca di sorprese e novità: ad accogliere gli ospiti un cuore di cioccolato da 100 kg, un simpatico Cupido e suggestive luminarie. Non mancheranno veri e propri laboratori aperti a grandi e piccini. Si tratta di uno degli eventi più attesi in zona, ancora una volta ad ingresso gratis.

A Napoli torna Chocoland: la festa del cioccolato a tema San Valentino

Per 5 giorni, dalle ore 10:00 fino a tarda sera, i più golosi potranno perdersi tra i tanti stand pronti ad offrire il meglio del cioccolato artigianale e della pasticceria. Quest’anno parteciperanno alla celebre fiera del dolce maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia, in particolare da Perugia, Lecco, Cuneo e Torino, oltre a Molise, Sicilia, Calabria, Puglia e naturalmente Campania.

Organizzato dall’associazione D2 Eventi, con il patrocinio dell’assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli e della V Municipalità, in collaborazione con Cna Campania Nord e Confcommerio Vomero Arenella, la rassegna prevede un fitto calendario di eventi ed iniziative per le coppie e non solo.

In piazza Vanvitelli sarà possibile scrivere un messaggio d’amore da applicare sul cuore gigante realizzato dal maestro Enzo Di Buono, per scattare un selfie con la propria metà. Qui sarà presente anche un cuore di fiori realizzato dal Chioschetto di Giovanni Estate che terrà un mini corso sulla composizione da regalare in occasione di San Valentino, lunedì 13 febbraio alle ore 17:00.

Tra le strade del centro, dal 12 al 14 febbraio, si aggirerà anche un simpatico Cupidotto, pronto a scattare foto e regalare alle coppie delle sculture di palloncini. Nel giorno di San Valentino ci sarà la “Dedicheria live music” per richiedere le proprie canzoni d’amore mentre via Scarlatti sarà illuminata con luci a tema. Tante le collaborazioni con le attività della zona come Coin che allestirà le sue vetrine con simboli romantici e McDonald’s Vomero che lancia l’iniziativa “Post it heart. Completa il cuore”.

Non mancherà l’intrattenimento per i più piccoli che dal 12 al 14 febbraio, dalle ore 19:00, potranno divertirsi con Otto Bassotto e il suo show di clowneria, magia comica e fantasia con i palloni. Dall’11 al 13 febbraio ci sarà anche il teatro dei burattini di Mario Ferraiolo.

Il 10, 13 e 14 febbraio si terranno corsi mattutini per i ragazzi di scuole elementari, medie e istituti alberghieri, aperti anche ai visitatori durante il giorno e nel weekend. Il cuore di Chocoland è anche declinato in show cooking, degustazioni e incontri con maestri cioccolatieri e pasticcieri.

Ne è un esempio la Choco Factory del maestro Enzo Di Buono, la prima fabbrica itinerante d’Europa che mostrerà tutti i giorni l’intero ciclo di produzione del cioccolato, dai favi di cacao alla trasformazione in tavolette e altre specialità.

Il maestro Andrea Vanacore, insieme al suo staff, darà il via a “Dolci che passione”, un vero e proprio laboratorio di pasticceria con pratiche lezioni dedicate alla preparazione di dolci, anche tipici del Carnevale, e opere di cake design.

L’11 febbraio, dalle ore 17:00, sarà presente Marco Infante di Casa Infante con “Cheese Spaccam”, fatto con un crumble di biscotto cheescake e cupola di cioccolato fondente ripiena di pistacchio, Nocciobiancolato, Noccioinfante e caramello.

Nel pomeriggio del 13 febbraio sarà, invece, Salvatore Grasso della pizzeria Gorizia a mostrare il procedimento della sua zuppa inglese mentre i maestri Mantovani presentano “Gelatosità. Il Regno delle due Sicilia diventa snack”, con la storia di 4 eccellenze del Sud, dal gelato alla pasticceria passando per la crema spalmabile.

Poco prima si terrà la degustazione del Provolone del Monaco Dop riserva, con le creazioni del maestro Armando Scaturchio mentre in mattinata, dalle 10:00 alle 14:00, Cna Napoli Nord propone un incontro dedicato alla filiera bufalina con degustazioni di mozzarella e cioccolato. Il programma completo è consultabile sul sito di Chocoland e sui canali Facebook ed Instagram dedicati all’evento.