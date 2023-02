A Napoli torna la storica Fiera del Baratto e dell’Usato: tanti stand e pezzi unici

Torna a Napoli la Fiera del Baratto e dell’Usato, giunta alla 51esima edizione, che si terrà alla Mostra d’Oltremare il 25 e 26 marzo 2023. Si tratta di uno degli eventi più attesi dalla cittadinanza che ogni anno riscuote grande successo.

Napoli, torna la Fiera del Baratto e dell’Usato alla Mostra d’Oltremare

La manifestazione continua a registrare una grande affluenza grazie al rapporto qualità/valore degli oggetti proposti e alla magica atmosfera che si respira tra i padiglioni, che quasi proietta i visitatori nel passato. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di settore che si ritroveranno a curiosare tra gli stand, con circa 1000 espositori, alla ricerca di pezzi unici e senza tempo.

Antiquariato, artigianato, modernariato, oggettistica, abbigliamento, vintage, retrogaming e molto altro caratterizzeranno la fiera che per numero di visitatori, dimensioni, varietà di settori e storicità, continua a collezionare successi, attestandosi come uno dei più importanti d’Italia.

Strumenti musicali, giradischi, spartiti, vinili, videocassette, videogiochi e console, capi d’abbigliamento e fumetti: sono solo alcuni degli oggetti da poter acquistare varcando l’ingresso di Piazzale Tecchio e passeggiando tra i numerosi stand.

“Quello che non ti piace o non ti serve più, può essere una grande risorsa per qualcun altro” – è questo il motto di Bidonville, l’associazione che anche quest’anno promuove il grande evento. Per gli espositori c’è ancora la possibilità di prenotare il proprio spazio (a partire da 130 euro) e fare della propria passione una nuova opportunità di business. Il costo del biglietto si aggira intorno ai 5 euro.