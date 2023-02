Grande Festa di Carnevale a Torre tra musica e divertimento: c’è anche Gianluca Manzieri

Domenica, 19 febbraio, torna la Grande Festa di Carnevale 2023 a Torre del Greco che già la scorsa domenica ha riunito centinaia di bambini in maschera. Giochi, musica e intrattenimento animeranno via Salvator Noto dalle 9:00 alle 13:00.

Festa di Carnevale a Torre del Greco

Si tratta di uno degli eventi pensati per il divertimento dei più piccoli, organizzato da Marittimi per il Futuro in collaborazione con l’Associazione Giovanni Guarino (dedicata al ragazzo ucciso lo scorso aprile al luna park) e Megatronics, con il patrocinio del Comune di Torre del Greco.

Una vera e propria festa per i bambini e le loro famiglie che potranno divertirsi in strada, sfoggiando i loro travestimenti carnevaleschi. Ci saranno giochi, musica, animazione e intrattenimento ma anche palloncini e zucchero filato.

Non mancheranno ospiti d’eccezione: tra questi Gianluca Manzieri, il noto ed amato speaker radiofonico napoletano che, sui suoi canali social, ha pubblicato la locandina dell’evento. Al precedente appuntamento ha partecipato anche il primo cittadino, Giovanni Palomba, che ha incontrato i piccoli cittadini in maschera e le loro famiglie.

Intanto, per tutto il mese di febbraio, continua l’iniziativa Corso dell’Amore, introdotta in occasione della festa di San Valentino, con l’accensione delle luminarie a forma di cuore e altri simboli romantici in Corso Garibaldi su iniziativa dell’Associazione Sviluppo Area Porto.