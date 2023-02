Al Gambrinus la grande festa per i 70 anni di Troisi: tanti ospiti e dolci gratis per tutti

Il 19 febbraio Massimo Troisi avrebbe compiuto 70 anni e proprio in quella giornata Napoli lo ricorderà con una grande festa che si terrà al Gran Caffè Gambrinus a partire dalle 11: per l’occasione sarà offerto gratuitamente ai presenti un dolce dedicato al celebre attore.

Massimo Troisi, festa a Napoli nello storico Caffè Gambrinus per il 70esimo

Oltre al ricco ciclo di eventi lanciato dalla sua San Giorgio a Cremano, Troisi sarà festeggiato nello storico bar partenopeo grazie ad un’iniziativa nata dalla sinergia tra il deputato Francesco Emilio Borrelli, il conduttore radiofonico de La Radiazza Gianni Simioli e il patron del Gambrinus Massimiliano Rosati.

Chiunque vorrà prendere parte alle celebrazioni in memoria del grande attore e comico napoletano potrà degustare gratuitamente un dolce realizzato appositamente per Troisi. Saranno presenti: Alfredo Cozzolino, vecchio amico di Massimo che ricorderà con aneddoti la vita dell’artista; Carmine Farago, comico di Zelig; l’attrice Cloris Brosca; Gerardo Ferrara, controfigura di Troisi ne Il Postino; il registra Alessandro Bencivenga; il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, e il vice sindaco Pietro De Martino.

Soltanto lo scorso gennaio, una simile giornata fu organizzata in memoria di Pino Daniele, inconfondibile voce di Napoli nonché grande amico di Massimo. In occasione dell’ottavo anniversario della sua morte fu distribuito ai partecipanti il Pinuccio, il dolce che a partire dal 2016 i laboratori del caffè di piazza Trieste e Trento hanno deciso di realizzare in onore del grande artista.