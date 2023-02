Weekend di Carnevale: carri e sfilate in tutta Napoli, street food ed eventi gratis

Per chi ancora non sa cosa fare durante il weekend di Carnevale, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate del 17, 18 e 19 febbraio, in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Cosa fare nel weekend di Carnevale a Napoli e dintorni: gli eventi dal 17 al 19 febbraio

Sottencoppa. Tra concerti e parate il gran Carnevale napoletano si terrà nei giorni 18, 19 e 21 febbraio in due location d’eccezione: Galleria Principe (ingresso gratis) e MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Carnevale all’Edenlandia. Ultimo weekend di festa nel famoso parco divertimenti di Napoli che, fino al 19 febbraio, tra spettacoli, celebrerà il Carnevale con grandi sfilate e attività per i più piccoli. L’ingresso è gratis per tutti.

Mascherata di Carnevale a Napoli. Sabato, 18 febbraio, al Vomero torna la Mascherata delle famiglie, un appuntamento che da oltre 20 anni riunisce bambini, genitori e nonni in una divertente parata di Carnevale. Si tratta di uno degli eventi più attesi dai cittadini che si uniranno in un corteo che, alle ore 10:30, partirà da via Scarlatti.

Festa per Massimo Troisi a Napoli. Il 19 febbraio Massimo Troisi avrebbe compiuto 70 anni e proprio in quella giornata Napoli lo ricorderà con una grande festa che si terrà al Gran Caffè Gambrinus a partire dalle 11: per l’occasione sarà offerto gratuitamente ai presenti un dolce dedicato al celebre attore.

Carnevale a Pietrarsa. Nel weekend del 18 e 19 febbraio, il Museo di Pietrarsa (Napoli) aprirà le porte ai visitatori dando il via ad una grande festa di Carnevale che, tra maschere e coriandoli, ospiterà principesse, cavalieri e personaggi incantati per il Gran Ballo delle Favole e dei Maghi. Per gruppi e famiglie che prenderanno parte agli eventi sono previsti pacchetti sconto.

Carnevale a Bacoli. Parte domenica la grande festa di Carnevale che, con la sfilata dei carri, animerà le vie del centro e del lungomare, dando vita ad uno degli eventi più amati dalle famiglie e i bambini.

Carnevale di Scampia. Torna il Carnevale di Scampia, uno degli eventi più sentiti dall’intera città di Napoli, con il grande corteo di carri, maschere e colori in programma per il 19 febbraio 2023, a partire dalle ore 10:00.

Carnevale Epomeo. Il grande appuntamento organizzato dal Centro Commerciale Naturale Epomeo presieduto da Giovanni Adelfi, giunto alla sua quinta edizione, torna dal 18 al 21 febbraio. Un evento ricco di iniziative, spettacoli e street food napoletano.

Carnevale a San Giorgio. Domenica 19 febbraio a San Giorgio a Cremano si celebra il Carnevale con una grande festa in maschera tra personaggi Disney, trampolieri e animazione. Si tratta di uno degli eventi pensati per il divertimento di bambini e famiglie che animerà via Manzoni dalle 10:00 alle 13:30.

Carnevale a Torre del Greco. Domenica, 19 febbraio, torna la Grande Festa di Carnevale 2023 a Torre del Greco che già la scorsa domenica ha riunito centinaia di bambini in maschera. Giochi, musica e intrattenimento animeranno via Salvator Noto dalle 9:00 alle 13:00.

Carnevale di Ercolano. Il Carnevale di Ercolano vede la sua prima edizione che si svolgerà il 18 e 19 febbraio 2023. Il filo conduttore saranno i concetti di tradizioni, legalità e turismo: due giorni ricchi di proposte artistiche e culturali per fronteggiare l’illegalità e lanciare messaggi positivi guardando alle tradizioni del territorio.

Carnevale di Casoria. Tra spettacoli, sfilate in maschera e personaggi dei cartoni animati, fino al 21 febbraio prosegue il Carnevale in Villa Comunale. Domenica sarà premiato anche il travestimento più bello.

Carnevale di Palma Campania. Entra nel vivo la grande festa del Carnevale di Palma Campania, in provincia di Napoli, che dal weekend fino al 22 febbraio 2023 regalerà straordinari momenti di intrattenimento e spettacolo con un programma ricco di iniziative, sfilate e cortei in maschera.

Carnevale di Saviano. Sfilate in maschera, balli e spettacoli caratterizzeranno anche l’edizione 2023 del Carnevale più famoso dell’area vesuviana e nolana. Le sfilate continueranno nelle giornate del 19 e del 21 febbraio.

Carnevale di Villa Literno. Lo storico e popolare Carnevale accoglierà i visitatori in un clima di festa nelle giornate del 18, 19 e 21 febbraio. Altri tre appuntamenti ricchi di spettacoli, sfilate e grandi carri allegorici che attraverseranno il centro tra musica e balli.

Carnevale di Capua. Proseguono i festeggiamenti del Carnevale di Capua, tra i più antichi e famosi della Campania e di tutta Italia, e dureranno fino al 21 febbraio. La madrina dell’evento è Monica Sarnelli. Direttamente da Made in Sud, Alessandro Bolide divertirà gli ospiti con il suo cabaret.

Carnevale a Maddaloni. Continua la grande festa maddalonese che fino al 19 febbraio regalerà altri 3 giorni di festa tra sfilate di carri allegorici, sfilate e street food.

Carnevale Maiorese e Choco Italia in Tour. Torna il Gran Carnevale di Maiori, nella splendida cittadina della Costiera Amalfitana, che quest’anno ospiterà anche la celebre festa del cioccolato. L’appuntamento per i più golosi è dal 18 al 21 febbraio mentre i festeggiamenti per il Carnevale proseguiranno fino al 26 febbraio. Due eventi in uno che regaleranno a grandi e piccini indimenticabili momenti di divertimento e gusto. L’ingresso è gratis.

E’ nata una stella. Fino al 20 febbraio si terranno una serie di iniziative per ricordare Massimo Troisi, a 70 anni dalla nascita. Sabato, in Villa Bruno a San Giorgio a Cremano, sarà proiettato il docu-film di Bencivenga dal titolo Il mio amico Massimo mentre domenica, all’I.T.I Medi in via Buongiovanni, ci sarà l’evento-spettacolo dedicato all’attore napoletano con tanti ospiti. Tutte le iniziative sono gratuite.

Lezioni di yoga al Museo Filangieri. Sabato 18 febbraio la Sala Agata del Museo Civico Gaetano Filangieri di Napoli sarà la splendida cornice di una giornata dedicata alla meditazione ed alla pratica delle tecniche orientate al benessere fisico e mentale. Gli appuntamenti sono due: il primo alle ore 11, il secondo alle ore 18.

Mostra multimediale di Van Gogh a Napoli. Torna a Napoli, nella splendida cornica della Chiesa di San Potito, la grande mostra internazionale Van Gogh: the Immersive Experience, in una forma del totalmente rinnovata. Si tratta di uno degli eventi culturali che ha riscosso successo a livello mondiale. Sarà visitabile fino al 30 aprile per festeggiare i 170 anni dalla nascita di questo artista geniale.

Degas in mostra a Napoli. Fino al 10 aprile 2023, il complesso monumentale di San Domenico Maggiore, ospiterà Degas il ritorno a Napoli, la mostra realizzata da Navigare srl con il patrocinio del Comune, dedicata al maestro impressionista Edgar Degas e al suo rapporto speciale con la città partenopea.

Mostra Artemisia Gentileschi a Napoli. Alle Gallerie d’Italia- Museo di Intesa Sanpaolo fino al 19 marzo 2023 è possibile ammirare la mostra Artemisia Gentileschi a Napoli, dedicata alla prima pittrice donna della storia e al suo lungo soggiorno partenopeo datato tra il 1630 e il 1654, interrotto solo da un viaggio a Londra tra il 1638 e il 1640.