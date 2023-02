Festa del Cocktail a Napoli con i migliori barmen: tra Spritz, Negroni e drink più amati

Venerdì 24 febbraio al Gran Caffè Gambrinus di Napoli si celebra la Giornata Mondiale del Barman con la presentazione e la degustazione dei cocktail e drink più famosi di sempre. Si tratta della prima edizione dell’evento dedicato ai professionisti napoletani e italiani del settore.

Al Gambrinus di Napoli la festa di cocktail e drink

La giornata istituita dall’IBA come tributo ai barmen di tutto il mondo sarà festeggiata all’interno del celebre bar napoletano con la presentazione di un cocktail a base di rum, lime ed elisir oltre a degustazioni, dimostrazioni, cenni storici e focus sui drink più amati nel mondo.

Un percorso a tappe, attraverso sei postazioni con altrettanti bartender, farà rivivere al Gambrinus la nascita e lo sviluppo dei cocktail, partendo dai classici fino all’evoluzione della mixology con influenze straniere, soprattutto statunitensi, e un tocco di esotico, lasciandosi trasportare dall’atmosfera dei Paesi orientali.

L’open day, organizzato in collaborazione con l’Aibes, Associazione Italiana Barmen, avrà inizio alle ore 18:00 e proseguirà fino alle 21:00. Si alterneranno momenti di degustazione e approfondimenti culturali sulla storia e gli aneddoti legati ai drink più gettonati e le loro epoche storiche. I protagonisti saranno i barmen Aibes e IBA con i rispettivi presidenti Angelo Donnaloia e Giorgio Fadda, rappresentati in Campania da Luigi Gargiulo.

Ogni professionista, dalla sua postazione, racconterà una determinata epoca storica proponendo i cocktail più iconici di quel periodo. Si parte dagli anni ’80 e ’90 con Domenico Lucarelli, tra Cosmopolitan e Sex on the Beach, Domenico Natale che preparerà il nuovo cocktail napoletano pensato per la giornata e Francesco Oliviero che mostrerà come utilizzare la Coca Cola nei drink preparano Long Island Ice Tea, Cuba Libre, Whiskey e Coca.

Gianni Anselmo, head bartender e autore di diversi libri di bartending, proporrà agli ospiti una degustazione del più iconico dei cocktails italiani: il Negroni e il suo pro-genitore americano. Fabio Pinto porterà a Napoli la Tiki Era con Mai Tai e Zombie.

Mariano Chirico, interprete della più alta immagine del bartender, quella che ha caratterizzato la miscelazione dei grandi alberghi napoletani, si dedicherà allo spritz, diventato il vero e proprio aperitivo italiano, proponendone una versione partenopea, a base di limoncello.

Salvatore Mortella, esperto in birra e rum, tra Daiquiri e Mary Pickford omaggerà la tradizione caraibica mentre Amedeo Saide, head bartender e performer del working flair, interpreterà la Golden Age della miscelazione americana con Clover Club e Whiskey Sour.

A rappresentare la New Era ci sarà il top one flair bartender e consigliere nazionale AIBES Luigi Sgaglione, con le sue moderne tecniche di miscelazione e la preparazione del New York Sour e del Ve.n.to. Sponsor dell’evento Campari group, Coca Cola HBC e Futility per gli arredi e attrezzature.