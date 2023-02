Brutal Festival a Napoli con le star della musica: c’è Maluma in concerto

Dopo Ibiza, il 16 luglio 2023 arriva per la prima volta a Napoli, alla Mostra d’Oltremare, il Brutal Festival con un ospite d’eccezione: nei padiglioni della location partenopea ci sarà il concerto di Maluma, superstar della musica latinoamericana. Si tratta di uno degli eventi musicali più importanti d’Europa.

A Napoli arriva il Brutal Festival con il concerto di Maluma

Il Festival che riunisce le più grandi star della musica latina e urban presenta il suo primo grande evento in Italia: è Napoli la tappa scelta per dare inizio ad uno spettacolo senza precedenti che fa il suo ingresso per la prima volta nel nostro Paese.

Il primo artista confermato è Maluma, il più seguito sui social media, vincitore di un Latin Grammy e con oltre 18 milioni di copie vendute tra singoli e album. E’ uno dei nomi più famosi della musica latino-americana, reggaeton e urban, che continua a collezionare successi anche in Italia.

Il format, che ha registrato oltre 50mila spettatori sull’isola spagnola, animerà gli spazi della Mostra d’Oltremare accogliendo ospiti di grande prestigio. Nei prossimi giorni saranno annunciati gli altri artisti che prenderanno parte al grande evento.

A partire dalle ore 11:00 del 24 febbraio 2023 sarà già possibile acquistare il biglietto sulle piattaforme digitali come TicketOne o Etes. Per i primi 4000 biglietti venduti è prevista una tariffa promozionale di 50 euro, i fan ticket saranno venduti in numero limitato al costo di 150 euro.