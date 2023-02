Maratona tra le meraviglie di Napoli, fiera del vintage e feste: gli eventi del weekend

Per chi ancora non sa cosa fare durante il prossimo weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate del 24, 25 e 26 febbraio, in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Cosa fare nel weekend a Napoli e dintorni: gli eventi del 24, 25 e 26 febbraio

Napoli City Half Marathon. Domenica 26 febbraio 2023 torna la Napoli City Half Marathon, la grande maratona che animerà le strade della città con un nuovo percorso tra le meraviglie partenopee.

Festa del cocktail a Napoli. Venerdì 24 febbraio al Gran Caffè Gambrinus di Napoli si celebra la Giornata Mondiale del Barman con la presentazione e la degustazione dei cocktail e drink più famosi di sempre. Si tratta della prima edizione dell’evento dedicato ai professionisti napoletani e italiani del settore.

Carnevale Maiorese. Ultimi appuntamenti con la grande festa carnevalesca di Maiori, perla della costiera amalfitana, che proseguirà fino al 26 febbraio 2023.

Fiera del Vintage. Sabato 25 e domenica 26 febbraio al Polo Fieristico A1Expò di San Marco Evangelista (Caserta) torna la Fiera del Vintage, uno degli eventi più attesi dagli amanti del retrò che quest’anno lancia una grande novità: l’apertura del Salone Fashion, un’area dedicata esclusivamente all’abbigliamento e agli accessori. Nelle stesse giornate prenderà vita anche Il Salone dell’Antiquariato proiettando gli ospiti in un percorso senza tempo con due speciali appuntamenti.

Festa del cioccolato ad Angri. La Festa del Cioccolato fa tappa ad Angri, nella splendida piazza Doria, da venerdì 24 a domenica 26 febbraio 2023. Il tour per la prima volta approda nella cittadina del salernitano per far assaporare il buon cioccolato, fiore all’occhiello del Made in Italy, senza additivi né conservanti. L’ingresso è gratis.

Mostra multimediale di Van Gogh a Napoli. Torna a Napoli, nella splendida cornica della Chiesa di San Potito, la grande mostra internazionale Van Gogh: the Immersive Experience, in una forma del totalmente rinnovata. Si tratta di uno degli eventi culturali che ha riscosso successo a livello mondiale. Sarà visitabile fino al 30 aprile per festeggiare i 170 anni dalla nascita di questo artista geniale.

Degas in mostra a Napoli. Fino al 10 aprile 2023, il complesso monumentale di San Domenico Maggiore, ospiterà Degas il ritorno a Napoli, la mostra realizzata da Navigare srl con il patrocinio del Comune, dedicata al maestro impressionista Edgar Degas e al suo rapporto speciale con la città partenopea.

Mostra Artemisia Gentileschi a Napoli. Alle Gallerie d’Italia- Museo di Intesa Sanpaolo fino al 19 marzo 2023 è possibile ammirare la mostra Artemisia Gentileschi a Napoli, dedicata alla prima pittrice donna della storia e al suo lungo soggiorno partenopeo datato tra il 1630 e il 1654, interrotto solo da un viaggio a Londra tra il 1638 e il 1640.