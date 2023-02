Parte La Collina Gentile, la prima vera festa lungo le pendici di Capodimonte ed i suoi dintorni che prenderà il via nella giornata del 1 marzo 2023, regalando 5 successivi weekend di eventi, iniziative e divertimento per tutti.

La Collina Gentile, la grande festa a Capodimonte

Tutta la collina rappresenta un vero e proprio triangolo della cultura con ai vertici il Museo Archeologico, l’Albergo dei Poveri con l’Orto Botanico, la Reggia e il Parco di Capodimonte. Il perimetro di questo triangolo, chiamato La Collina Gentile dalle associazioni del territorio, offre tantissimi punti di interesse storico-culturali. Di qui nasce l’iniziativa che attraverso percorsi, spettacoli, mercatini, feste, aperitivi, concerti e tanto altro animerà a festa ogni angolo di questo meraviglioso territorio.

“La Collina Gentile, prima-vera festa lungo le pendici di Capodimonte ed i suoi dintorni è una kermesse, patrocinata dal Comune di Napoli e dalla Municipalità 3 Stella San Carlo all’Arena, che si ispira alla città a 15 minuti ed ha come obiettivo l’istituzione di un Museo del Paesaggio, con la richiesta e l’auspicio che i musei del territorio non siano più solo luoghi di conservazione, contenitori di beni materiali da tramandare alle future generazioni, ma luoghi da cui far partire una serie di processi culturali di partecipazione dei cittadini e riferimento strategico per la comunità” – dichiarano Carmine Maturo e Sara Cucciolito, coordinatori dell’iniziativa.

Il 1 marzo, alle 16.30, si terrà una tavola rotonda presso la biblioteca dell’istituto Caselli nel Real Bosco di Capodimonte che accoglierà associazioni, tecnici ed istituzioni. Nei successivi 5 weekend, i luoghi e gli itinerari de La Collina Gentile ospiteranno iniziative, passeggiate, trekking urbano, visite teatralizzate.

La grande festa di Capodimonte: il programma completo

Martedì 1 marzo. Ore 16.30

CAPODIMONTE, LA COLLINA GENTILE: LABORATORIO PER UN MUSEO DEL PAESAGGIO

Tavola rotonda

Biblioteca dell’Istituto ad indirizzo raro G. Caselli. Sede principale.

Accesso consigliato: Porta Piccola.

Accesso con navetta: Porta di Miano.

Alle ore 15.30 sarà prevista una visita guidata al Museo didattico e ai laboratori dell’Istituto, a cura di docenti e discenti. Per info: coordinamento La Collina Gentile segreteria organizzativa 3209431770 – 3494597997

lacollinagentile@gmail.com

Venerdì 3 marzo. Ore 16.30

Progetto IL MUSEO TRA LE MANI INCONTRA LA SETTIMANA DELLA SOSTENIBILITA’

Associazione Altri Mondi

Museo Archeologico Nazionale di Napoli – MANN

L’evento ha come obiettivo la fruibilità totale delle opere d’arte. Grazie alla stampa 3D saranno esposte le copie di alcuni famosi capolavori della Collezione Farnese per cittadini ipovedenti e non vedenti.

Sabato 4 marzo. Ore 10.00

MARMOREA. La statuaria del Real Bosco di Capodimonte.

Amici del Real Bosco di Capodimonte Aps

Porta Grande del Real Bosco, via Capodimonte 24. Un percorso inedito attraverso la storia delle statue che impreziosiscono il Real Bosco di Capodimonte. Dalla Fontana del Belvedere alla Statua del Gigante, un’esperienza che lascerà di sasso… anzi, di marmo! Per info e prenotazione (obbligatoria): 3209431770. Contributo di partecipazione.

Sabato 4 marzo. Ore 10.30

MIRAbolando In occasione della Settimana della Sostenibilità 2023

Gente Green/Lo Sguardo che Trasforma – Associazione Napoletana Beni Culturali – Altri Mondi

Piazza Cavour – Ingresso Stazione metro linea 2.

Uno spettacolo itinerante diretto da Guido Liotti, ispirato al genio del luogo, con un finale alla Terrazza dei Miracoli. A cura di Tiziana Tirrito, con Luisa Fazzari, Marta Michetti (danza) e la sapiente guida di Gabriella Guida. Per info e prenotazione (obbligatoria) : 3914143578 (WhatsApp); losguardochetrasforma@gmail.com gentegreenaps@gmail.com

Domenica 5 Marzo. Dalle 10.30 alle 14.00

IL BORGO DI PORTA PICCOLA E LA SUA COMUNITÀ

Associazione Semenza e Foresta cooperativa sociale

Via Bosco di Capodimonte.

Una mattinata per tessere relazioni, comunità. Condivisione di spazi urbani con mercatino dei bambini e delle bambine, swap party. Per info e prenotazioni: 3204686035 – associazionesemenza@gmail.com Contributo di partecipazione.

Domenica 5 Marzo. Ore 10.00

IL CONVENTO E LA CHIESA DI SANT’EFRAMO VECCHIO E SALITA PREVETARIELLI

Locus Iste Luoghi e Memoria APS

Piazza Sant’Eframo Vecchio, 21.

Un itinerario che da piazza Sant’Eframo Vecchio a salita Prevetarielli ci riporterà alle origini e alla storia di questo antico complesso conventuale con le sue catacombe e i suoi giardini. Per info e prenotazione (obbligatoria) : 3472374210 – locusisteinfo@gmail.com. Contributo di partecipazione.

Sabato 11 Marzo. Ore 10.00

ANTICHI SENTIERI DA VIA DEL SERBATOIO ALLA SANITÀ

Associazione LIBERAMENTE

Stazionamento autobus Ospedale Cardarelli – angolo viale Colli Aminei.

Una passeggiata particolare: l’antica strada di collegamento tra il centro di Napoli e la zona collinare che partendo dal rione Sanità arriva ai Colli Aminei. Un angolo di Natura Selvatica in un contesto di caos urbano, un luogo antico da riscoprire e tutelare. Per info e prenotazioni: 3316028301 (whatsApp). Contributo di partecipazione.

Sabato 11 marzo. Ore 16.00

STREET ART AI VERGINI

Associazione Muna – Multicontaminazioni Napoli aps

Piazza Cavour – Porta San Gennaro.

Partiremo da Porta San Gennaro per andare alla scoperta dei Vergini e delle bellissime opere di

street art che rallegrano e rendono speciale un luogo già di per sé magico e pieno di sorprese inaspettate. Vi aspettiamo per una passeggiata ‘fuori le mura’ della città per vivere un’esperienza di bellezza non solo per gli occhi.

Per info e prenotazioni : 3475841631 associazionemuna@gmail.com. Contributo di partecipazione

Domenica 12 Marzo. Ore 10.30

PASSEGGIATA BOTANICA AL PARADISIELLO

Associazione PACHAMAMA ODV in collaborazione con Roberto Vetromile di Discovering Wild

Plants e Candida Bevilacqua di Wild Ferment.

Scale del Paradisiello. La passeggiata si svolgerà lungo le scale di vico Paradisiello. Seguirà la fase laboratoriale nel giardino curato dall’associazione Pachamama per osservare e studiare le piante selvatiche locali. A conclusione dell’evento l’associazione inviterà tutti a partecipare ad un aperitivo preparato con i prodotti dell’orto. Per info e prenotazione (obbligatoria entro 11 marzo): 3802542056 – pachamamaodv@gmail.com. Contributo di partecipazione

Domenica 12 MARZO. Ore 10.15

FUORI LE MURA… TRA CORSI D’ACQUA… GIARDINI…E RESIDENZE NOBILIARI

Marinella Di Martino

Piazza Cavour – Porta San Gennaro.

Percorreremo insieme un itinerario affascinante e ricco di storia tra palazzi nobiliari, antichi racconti e aneddoti lungo l’antica via Foria. Racconteremo la Napoli dei Greci, degli Aragonesi, dei Vicerè spagnoli e dei Borbone… fino a quella dei nobili, dei borghesi e degli artisti in luoghi sorprendenti. Per info e prenotazione (obbligatoria entro 11 marzo): 3476355343 – maria.di.martino@live.it. Contributo di partecipazione

Sabato 18 marzo. Ore 10.15

DAL PURGATORIO SALENDO VERSO IL PARADISIELLO

Marinella Di Martino

Via Foria angolo via Michele Tenore. Partiremo da via Foria angolo via Michele Tenore, alle pendici della “collina allegra”. Ci inerpicheremo tra sentieri, masserie e ville settecentesche, un tempo residenze estive delle famiglie nobili napoletane, tra scorci panoramici ed un profumato ed antico limoneto che ci aspettano! Per info e prenotazione (obbligatoria entro 17 marzo): 347 6355343 – maria.di.martino@live.it. Contributo di partecipazione

Sabato 18 Marzo. Dalle 11.00 alle 12.30

BENTORNATA PRIMAVERA

Associazione Semenza e Foresta cooperativa sociale

Porta Piccola del Real Bosco di Capodimonte, via Miano,2.

Laboratorio per bambini dai 3 ai 10 anni. Racconteremo dell’arrivo della primavera, osserveremo i cambiamenti della natura e ci dedicheremo a riti propiziatori per accoglierla al meglio. Per info e prenotazioni: 3204686035 associazionesemenza@gmail.com. Contributo di partecipazione.

Domenica 19 Marzo. Ore 10.30

LE GABELLE DEL RE

Amici del Real Bosco di Capodimonte Aps

Porta Grande del Real Bosco di Capodimonte, via Capodimonte 24.

Ogni sosta di questo antico percorso corrisponderà ad un punto di pagamento delle tante gabelle che spettavano ai Viceré. Percorrere questa via è un modo inedito di ricostruire un’epoca! Per info e prenotazione (obbligatoria): 3209431770. Contributo di partecipazione.

Domenica 19 Marzo. Ore 17.00

LA RISALITA DE La Collina Gentile, IL MOIARIELLO AL TRAMONTO

Green Polis, Via Foria – ex Caserma Garibaldi.

Risaliremo la Collina Gentile, lungo le pendici di Capodimonte, ammirando le bellezze di una città impreziosita da scorci e panorami mozzafiato al tramonto. Per info e prenotazioni: 3494597997. Contributo di partecipazione.

Sabato 25 marzo. Ore 9.30

DA PALAZZO REALE ALLA REGGIA DI CAPODIMONTE ATTRAVERSO L’ARCHITETTURA DI SANFELICE

Fiab Napoli Cicloverdi in collaborazione con Artexperience

Piazza del Plebiscito. Un percorso in bicicletta per esplorare l’architettura di Ferdinando Sanfelice. Palazzo Serra di Cassano, Porta Capuana (busto di San Gennaro), Palazzo dello Spagnolo e Palazzo Sanfelice. All’altezza dei Giardini della Principessa Jolanda osserveremo le opere di Artexperience. Per info e prenotazioni: 3387523019.

Sabato 25 marzo. Ore 10.20

IL SOLE NEL POZZO

APSIS Napoli

Stazione metropolitana di Materdei. Visita guidata di Acquaquiglia del Pozzaro, un insieme di cinque pozzi interconnessi, dove si assisterà alla fine a un concerto di musica tradizionale a cura di musicisti napoletani.

Per info e prenotazioni: 3349217465 – 3493263083 – apsisnapoli@gmail.com. Contributo di partecipazione.

Sabato 25 marzo. Ore 10.00

Associazione Ponti tra quartiere e Vallone Aps in collaborazione con l’Associazione Passi & Note

DISCESA TRA SACRO E PROFANO

Corso Amedeo di Savoia – Chiesa di Santa Maria del Soccorso. Dalla chiesa si prosegue su via Luca Samuele Cagnazzi, verso la villa che fu del poeta Ferdinando Russo dove ci sarà un intermezzo poetico. Si visiterà poi la chiesa della Sacra Famiglia, all’interno del vecchio Collegio dei Cinesi (prima Università Orientale) dove avranno luogo balli storici in costume. Per info e prenotazioni: 3280940424 – 3284150676 – apspontiperilvallone@gmail.com. Contributo di partecipazione

Domenica 26 Marzo. Ore 11.00

È TEMPO DI INCANTESIMI AL MOIARIELLO

Gente Green APS progetto Lo Sguardo che Trasforma con il comitato spontaneo degli abitanti

Via Foria – ex Caserma Garibaldi. Trekking e spettacolo teatrale con canzoni d’autore dal vivo e danza. Regia di Guido Liotti, con Tiziana Tirrito, Marta Michetti (danza) Luisa Fazzari, Zena Rotundi (arpa). Visita guidata del Moiariello a cura di Carmine Maturo GreenPolis. Per info e prenotazione (obbligatoria): 3914143578 (whatsapp)

– losguardochetrasforma@gmail.com. gentegreenaps@gmail.com. Contributo di partecipazione

Domenica 26 Marzo. Ore 10.45

NATURA MAGICA

Associazione Pachamama ODV in collaborazione con Marinella Di Martino e Francesca Strino

Scalinata di Capodimonte e Giardini della Principessa Jolanda. Conosceremo l’aspetto urbanistico ed il contesto storico alla fine del ‘700 dell’area che si estende da via Santa Teresa degli Scalzi al Tondo di Capodimonte. La passeggiata ci condurrà alla mostra dell’artista Francesca Strino. La mostra sarà accompagnata da un aperitivo bio.

Per info e prenotazione (entro il 25 marzo): 347 6355343 – maria.di.martino@live.it. Contributo di partecipazione

Venerdì 31 marzo. Ore 16. 00

ESPLORIAMO IL BOSCO, PASSEGGIATA NATURALISTICA PER FAMIGLIE.

Associazione Semenza e Foresta cooperativa sociale

Porta Piccola del Real Bosco di Capodimonte, via Miano, 2. Passeggiata per famiglie con bambini fino ai 10 anni alla scoperta della flora e della fauna del Bosco di Capodimonte. Per info e prenotazioni: 3204686035 – associazionesemenza@gmail.com. Contributo di partecipazione

Sabato 1 aprile. Ore 16.00

