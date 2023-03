A Napoli nasce la scalinata Lucio Dalla: è festa per l’artista dal cuore napoletano

Sarà inaugurata sabato, 4 marzo, la scalinata intitolata a Lucio Dalla, proprio nel giorno dell’80esimo compleanno del grande artista bolognese, particolarmente legato alla città di Napoli.

Nasce la scalinata Lucio Dalla a Napoli

Sarà un momento di festa per l’intera cittadinanza che, a partire dalle ore 12:00, potrà radunarsi sul lungomare partenopeo per omaggiare l’artista scomparso esattamente 11 anni fa. Il sindaco Gaetano Manfredi scoprirà la targa a lui intitolata che sarà apposta sulle scale di Santa Lucia.

Da quel momento in poi la suggestiva scalinata, che da via Partenope conduce al mare, porterà il nome del cantautore dal cuore napoletano che era solito ormeggiare il suo yacht proprio al Circolo Savoia, del quale era socio. Al fianco del primo cittadino ci saranno il vicesindaco Laura Lieto e la consigliera comunale Alessandra Clemente che per prima aveva proposto di intitolare il luogo cittadino a Lucio Dalla. Un’idea accolta all’unanimità dalla Commissione Toponomastica e successivamente approvata con recente delibera dalla Giunta.

Tra gli altri, interverranno il presidente del Circolo Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta, e la Fondazione Lucio Dalla in rappresentanza degli eredi dell’artista. Nella stessa giornata aprirà al pubblico la mostra-evento Lucio Dalla, il sogno di essere napoletano, allestita presso il MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Il genio umano e musicale sarà ricordato attraverso un viaggio che parte dall’infanzia e ripercorre un percorso straordinario di vita e memoria collettiva, al ritmo delle note delle sue straordinarie canzoni. La mostra-evento ha l’obiettivo di “raccontare” l’intero cammino umano e artistico del cantautore attraverso documenti, foto, copertine di dischi, video, oggetti, abiti di scena, locandine di film, manifesti e una ricca collezione di cappelli e berretti.