Concerti, dai Maneskin ai Coldplay e Marracash: tantissimi gli artisti che hanno scelto Napoli

Concerti Napoli. Tanti saranno i concerti che si terranno a Napoli a partire da questa primavera. A partire dai Maneskin al Palapartenope, doppia data il 28 e 29 marzo.

Concerti Napoli: l’elenco degli artisti

Poi sarà la volta dei Coldplay allo Stadio Maradona il 21 e 22 giugno, i biglietti sono andati sold out in poche ore già ad agosto scorso. E ancora Marracash all’Ippodromo di Agnano il 30 settembre con un vero e proprio festival musicale. Ma è solo l’ultimo dei tanti spettacoli con artisti italiani e internazionali che si terranno a Napoli.

Niccolò Fabi sarà il 19 maggio al Teatro Augusteo, anche Fabrizio Moro il 4 aprile ed anche Max Gazzè il 7 dicembre prossimo. Francesca Michielin il 22 aprile sarà in concerto al Teatro Bellini, mentre il 17 settembre in Piazza del Plebiscito si esibirà Liberato. Il 28 giugno lo Stadio Maradona ospiterà Tiziano Ferro e il 12 luglio L’Arena Flegrea vedrà esibirsi gli One Republic. Quattro date per Gigi D’Alessio a Piazza del Plebiscito: 26-27-28 maggio e 2 giugno e poi Maluma il 16 luglio per il festival Brutal.

Ma non finisce qui: Rocco Hunt sarà all’Arena Flegrea il 6 luglio e il 5 maggio Tananai, reduce dal successo di Sanremo, si esibirà al Palapartenope, dove il 21 aprile ci sarà LDA e il 18 ottobre Ariete. Il 10 giugno sarà la volta di Franco Ricciardi a Piazza del Plebiscito, rispettivamente il 12 maggio Gigi Finizio e il 23 maggio Raf saranno al Teatro Augusteo, mentre Mr.Rain sarà all’Arena Flegrea il 13 luglio. Renga e Nek saranno in concerto insieme al Teatro Augusteo l’11 ottobre.