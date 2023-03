Musei gratis per tutti, feste a Napoli e tanto cibo: gli eventi più belli del weekend

Per chi ancora non sa cosa fare durante il prossimo weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate del 3, 4 e 5 marzo, in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Cosa fare nel weekend a Napoli e dintorni: gli eventi del 3, 4 e 5 marzo

Domenica al Museo. Il 5 marzo 2023 torna l’appuntamento con Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della cultura che consente l’ingresso gratis nei principali musei e parchi archeologici statali: anche stavolta sono tante le meraviglie da poter visitare in Campania, dalla Reggia di Caserta al Palazzo Reale di Napoli

Festa per Lucio Dalla. Sarà inaugurata sabato, 4 marzo, la scalinata intitolata a Lucio Dalla, proprio nel giorno dell’80esimo compleanno del grande artista bolognese, particolarmente legato alla città di Napoli. Sarà un momento di festa per l’intera cittadinanza che, a partire dalle ore 12:00, potrà radunarsi sul lungomare partenopeo per omaggiare l’artista scomparso esattamente 11 anni fa.

Fiera del cioccolato a Pozzuoli. Dal 3 al 5 marzo, nella centralissima piazza della Repubblica, si terrà la grande festa dedicata al cioccolato artigianale, con tanti stand ricchi di prelibatezze e specialità. L’ingresso è gratis.

Spettacoli gratis al Conservatorio di Napoli. Parte il 3 marzo l’edizione 2023 della rassegna I Concerti del Conservatorio, con un cartellone di 24 spettacoli gratis, in programma fino a giugno, che si terranno nella splendida cornice della sala Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Majella. Venerdì 3 marzo, alle ore 18:00, si terrà il concerto inaugurale.

Lucio Dalla, il sogno di essere napoletano. Dal 4 marzo fino al 25 giugno 2023, il MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli ospiterà Lucio Dalla, il sogno di essere napoletano, la mostra-evento dedicata ad uno degli artisti più amati a livello internazionale, particolarmente legato alla nostra città, in occasione degli 80 anni dalla sua nascita.

La grande festa di Capodimonte. Entra nel vivo La Collina Gentile, la prima vera festa lungo le pendici di Capodimonte ed i suoi dintorni. Venerdì 3 marzo è in programma una visita al Mann – Museo Archeologico Nazionale di Napoli mentre sabato 4 marzo sarà la volta di un percorso inedito tra le bellezze del Real Bosco di Capodimonte e dello spettacolo itinerante in piazza Cavour. Domenica 5 marzo un itinerario da piazza Sant’Eframo Vecchio a salita Prevetarielli riporterà i partecipanti alle origini e alla storia di questo antico complesso conventuale con le sue catacombe e i suoi giardini.

International Street Food. Dal 3 al 5 marzo a Benevento, in piazzale Risorgimento, si terrà l’International Street Food Festival, il tour gastronomico del cibo di strada d’Italia e del mondo. Sarà possibile perdersi nei profumi e nei sapori delle specialità internazionali, stando in un unico luogo. Si tratta di uno degli eventi culinari più importanti a livello nazionale. L’ingresso è gratis.

Mostra multimediale di Van Gogh a Napoli. Torna a Napoli, nella splendida cornica della Chiesa di San Potito, la grande mostra internazionale Van Gogh: the Immersive Experience, in una forma del totalmente rinnovata. Si tratta di uno degli eventi culturali che ha riscosso successo a livello mondiale. Sarà visitabile fino al 30 aprile per festeggiare i 170 anni dalla nascita di questo artista geniale.

Degas in mostra a Napoli. Fino al 10 aprile 2023, il complesso monumentale di San Domenico Maggiore, ospiterà Degas il ritorno a Napoli, la mostra realizzata da Navigare srl con il patrocinio del Comune, dedicata al maestro impressionista Edgar Degas e al suo rapporto speciale con la città partenopea.

Mostra Artemisia Gentileschi a Napoli. Alle Gallerie d’Italia- Museo di Intesa Sanpaolo fino al 19 marzo 2023 è possibile ammirare la mostra Artemisia Gentileschi a Napoli, dedicata alla prima pittrice donna della storia e al suo lungo soggiorno partenopeo datato tra il 1630 e il 1654, interrotto solo da un viaggio a Londra tra il 1638 e il 1640.