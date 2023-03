Festa del Pescato di Paranza. Nei giorni che vanno da venerdì 2 a domenica 4 giugno 2023 si terrà l’12° edizione della Festa del Pescato di Paranza 2023.

Festa del Pescato di Paranza a Castellabate

Una prova generale dell’estate con tutti i sapori e profumi del Cilento nel paese che è stato location del film che ha visto protagonisti i celebri Attori Bisio e Siani, per una grande festa che vede la collaborazione delle Associazioni pescatori di Castellabate e con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, La Regione Campania ed il Comune di Castellabate.

Una grande e bella sagra che quest’ anno si terrà nella Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate dove ci saranno tanti stand gastronomici ma anche laboratori artigianali, convegni sul mare e sulle Aree Marine Protette, spettacoli musicali, Luna Park per i bambini per tre giorni da non perdere in riva al mare Bandiera Blu del Cilento.

Alla grande festa tanta ottima e rinomata “frittura di paranza” che sarà preparata nella oramai famosa padella gigante di 4 m di diametro e dove verranno preparati e fritti al momento oltre 25 quintali di pesce che saranno serviti nelle tre serate della festa. Pesce che sarà fornito esclusivamente dalla flotta peschereccia locale e che sarà tutto freschissimo e appena pescato.

Finale del “Campania Festival – Concorso Nazionale Canoro”

Una grande festa che serve anche per promuovere il bellissimo territorio cilentano e anche per incentivare la pesca, che è il settore principale dell’economia locale.

Durante la “Festa del Pescato di Paranza” il 2 e il 3 giugno si terrà anche finalissima della 15 esima edizione del “Campania Festival – Concorso Nazionale Canoro”, riservato ai migliori talenti emergenti divisi per le categorie: Junior, Ragazzi, Giovani, Senior e Cantautori con tanti ospiti e cabarettisti di rilevanza nazionale.