Mercatorre, torna la fiera del vintage e dell’artigianato: stand, street food e spettacoli

Il 19 marzo a Torre del Greco si terrà Mercatorre, la fiera dedicata all’artigianato, al modernariato e al collezionismo che torna in versione primavera, per accogliere l’arrivo della bella stagione, proponendo il formato dedicato al riuso e alla sostenibilità ambientale, con tante novità. Dalle 10 alle 22 CoBar e Stecca accoglieranno i visitatori nello spazio di archeologia industriale torrese (ex Molini Meridionali Marzoli) per dare vita ad uno degli eventi più attesi dalla cittadinanza.

A Torre del Greco torna Mercatorre in versione primavera

Il popolare mercato torrese all’aperto continua ad attrarre giovani e famiglie, attestandosi come tappa imperdibile per i cultori del vintage e dell’artigianato. Qui, infatti, sarà possibile immergersi in un’ampia offerta di oggettistica, arredamento e abbigliamento, tutto in chiave retrò: oltre agli immancabili collezionisti di vinili e oggettistica vintage ci saranno spazi dedicati ai vestiti, all’artigianato e al modernariato.

I visitatori potranno scoprire curiosità e pezzi rari, divertendosi allo stesso tempo. Lo spazio archeologico di Torre del Greco per tutta la durata dell’evento sarà animato da iniziative musicali, street food e animazione per bambini. Anche stavolta il percorso in fiera sarà allietato da dj set & live band oltre a spettacoli di giocoleria. Tra le novità c’è uno spazio dedicato alle scuole per lo scambio di oggetti e idee.

L’iniziativa culturale proposta da Stecca e CoBar punta ad attrarre turisti e curiosi animando, allo stesso tempo, uno dei luoghi simbolo della città di Torre del Greco, facendo conoscere la realtà dell’incubatore comunale e i servizi che offre alla comunità, tra i quali promuovere l’artigianato locale e sensibilizzare una cultura della sostenibilità e del riuso.