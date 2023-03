Sagra ‘A Purpetta d’a Nonna: 2 giorni di festa con primi, secondi e cuoppo di polpette

A Scisciano, in provincia di Napoli, torna la tradizionale sagra ‘A purpetta d’a nonna, uno degli eventi gastronomici più attesi dalla popolazione, dedicato alla regina della cucina partenopea: la polpetta, nello specifico quella al ragù. Il 5 e 6 maggio 2023 in via Palazzuolo sarà possibile perdersi nei profumi e nei sapori di una delle pietanze simbolo della domenica napoletana e non solo, in un vero e proprio clima di festa.

La rassegna, giunta alla sesta edizione, è organizzata dall’associazione Il Palazzo con il patrocinio morale del Comune di Scisciano. Oltre al buon cibo, non mancherà l’intrattenimento che, tra musica e spettacoli, accompagnerà grandi e piccini per tutta la durata dell’evento.

La grande festa della polpetta napoletana propone un menù d’eccezione, pronto a soddisfare anche i palati più esigenti. Si parte dal primo, con un piatto di ziti con ragù e polpette, passando per un intramontabile secondo: ‘a purpetta d’a nonna.

Si passa poi al cuoppo riempito rigorosamente con polpette in svariati gusti: ce ne sono 2 fritte, 2 con baccalà e 2 polpette “sacìccia e vruòccoli”. Un mix di sapori partenopei, nella classica composizione tipica dello street food, accompagnato da un gustoso contorno di patate fritte.

La degustazione sarà allietata da buona musica e divertimento. Venerdì 5 maggio, a partire dalle ore 20:30, si esibiranno gli artisti di ‘A paranza ro’ tramuntan, tra balli, musica popolare e tammurriate. Sabato 6 maggio, dalle 21:00, sarà la volta del gruppo La Nuova Cantica – I Bottari che ancora una volta divertirà il pubblico con i ritmi della tradizione napoletana.

Una vera e propria festa dedicata al piatto per eccellenza delle nonne e mamme partenopee, amato in tutta la Campania e non solo. Al forno, fritta, ripiena, nel ragù o in un bel panino: la polpetta nelle sue diverse varianti, mette d’accordo proprio tutti, portando in tavola l’eccellenza dei sapori partenopei.