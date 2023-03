Dialoghi intorno a Caravaggio a Palazzo Reale: a Napoli la mostra di straordinaria bellezza

Le opere di Caravaggio da Capodimonte a Palazzo Reale. Il Palazzo Reale di Napoli ospiterà dal 16 marzo al 9 maggio 2023 la mostra Dialoghi intorno a Caravaggio, che segna in maniera straordinaria l’avvio di una nuova collaborazione con il Museo e Real Bosco di Capodimonte.

Dialoghi intorno a Caravaggio al Palazzo Reale di Napoli

La mostra è curata da Mario Epifani e Sylvain Bellenger, i rispettivi direttori dei due musei che hanno in comune anche di essere ospitati negli edifici che hanno rappresentato le dimore dei sovrani di Napoli, in particolare in epoca borbonica. La collaborazione è incentrata sul dialogo tra le raccolte d’arte dei due musei, entrambe frutto del collezionismo borbonico tra Sette e Ottocento.

La mostra

L’esposizione ha come fulcro la Flagellazione di Caravaggio che, pur non appartenendo alle collezioni reali, è un’opera che segnò in modo evidente il corso dell’arte del Seicento, con particolare riferimento alla pittura napoletana. I Dialoghi intorno a Caravaggio ruotano intorno a due temi: da una parte vengono riuniti per la prima volta tutti i dipinti caravaggeschi acquistati nel 1802 a Roma da Domenico Venuti per Ferdinando IV di Borbone; dall’altra è proposto un confronto sulla rappresentazione del tema iconografico della Flagellazione e dell’Ecce homo, attraverso l’interpretazione che ne diedero diversi artisti tra il XVI e il XVII secolo.

La mostra, organizzata in collaborazione con il Museo e Real Bosco di Capodimonte, si avvale dei prestiti concessi dal F.E.C.- Fondo Edifici di Culto e dalla Deputazione della Reale Cappella del Tesoro di San Gennaro.

Le opere della mostra su Caravaggio a Palazzo Reale

Le opere ospitate dalla mostra Dialoghi intorno a Caravaggio comprendono quei quadri che a partire dal 1802 furono acquistati su commissione di Ferdinando IV di Borbone, appena tornato sul trono di Napoli dopo la parentesi della Repubblica Napoletana. Il sovrano si affidò a Domenico Venuti, che aveva già svolto con successo un incarico importantissimo: quello di recuperare le opere d’arte che i giacobini avevano rubato alla città per destinarle al Louvre di Parigi. Così acquistò 118 opere mostrando un chiaro interesse per l’inconfondibile stile caravaggesco, riuscendo ad aggiudicarsi sia opere originali o ritenute tali del maestro, sia dei suoi allievi.

INFORMAZIONI

Cosa: Dialoghi intorno a Caravaggio al Palazzo Reale di Napoli

Quando: dal 16 marzo al 9 maggio 2023

Orario: dalle 9,00 alle 20,00 (ultimo ingresso alle ore 19,00 – chiusura mercoledì). Inaugurazione il 16 marzo alle ore 14

Costo: incluso nel biglietto di accesso all’Appartamento di Etichetta (intero 10,00 euro; ridotto 2,00 euro. Gratuità e riduzioni secondo legge)

