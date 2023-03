Concerto per Pino Daniele a ingresso gratis, da Finizio a Mario Biondi: tutti gli ospiti

Il 19 marzo alle ore 21:00 presso il Teatro Palapartenope di Napoli torna uno degli eventi più attesi dal pubblico, il concerto dedicato a Pino Daniele, intitolato Je Sto Vicino a te, che riunirà ancora una volta tanti ospiti, tra attori e cantanti. L’ingresso è gratis.

Napoli torna il concerto per Pino Daniele: gli ospiti

Giunto alla sua ottava edizione, si tratta di un appuntamento che, dopo la scomparsa del celebre cantautore partenopeo, ha permesso e permette ai suoi fan, amici ed estimatori di fruire di uno spettacolo unico nel suo genere, con un elevato coinvolgimento emozionale, proprio nel giorno del compleanno ed onomastico di Pino.

Quest’anno l’inconfondibile voce di Napoli avrebbe compiuto 68 anni e a festeggiarlo saranno artisti di respiro nazionale ed internazionale che si susseguiranno sul palco regalando al pubblico una vera e propria commistione di suoni e generi.

Tra questi: Mario Biondi, Irene Grandi, Fabio Concato, Clementino, Lina Sastri, Gigi Finizio, Adriano Pennino, Nello Daniele, Enzo Gragnaniello, Eugenio Bennato, Lino Cannavacciuolo, Saturnino, Marco Zurzolo, Il Giardino dei Semplici, e alcune special guest tra cui Gigi De Rienzo, Tony Cercola e Ernesto Vitolo. Inoltreci saranno lo scrittore Maurizio De Giovanni e Ludovica Nasti.

Saliranno sul palco anche i premiati e i vincitori del contest per band senza limiti di età e per i solisti under 30 che si è tenuto nei mesi scorsi: Macapea band, Soul-Food Vocalist, Enrico Marino, Sara Russo, Elena Calaudi, Gianluca Cecora J-ONE, Eleonora Siciliano.

Alcuni artisti, impossibilitati a partecipare, omaggeranno Pino attraverso dei contributi video, come quello di Enzo De Caro e Pau dei Negrita. La serata, condotta da Benedetta Piscitelli, sarà trasmessa in differita il 27 marzo su Canale 21 e in radio da Radiopuntonuovo.

La scelta della location non è casuale: è proprio al Palapartenope che Pino ha tenuto i suoi primi concerti e anche gli ultimi che lo videro protagonista di memorabili soldout, al punto da definire il celebre teatro napoletano la sua “casa”. L’ingresso, come sempre, è libero ed i biglietti saranno scaricabili dal sito del memorial.

Je Sto Vicino a Te gode del patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli, del sostegno di Sì Impresa azienda speciale della CCIAA di Napoli. Ideato da Nello Daniele, musicista e fratello del celebre Nero a Metà, prodotto da Rino Manna, storico fondatore del teatro Palapartenope, ha lo scopo di mantenere vivo il ricordo di Pino Daniele e far comprendere alle nuove generazioni il meticoloso lavoro dello stesso nelle composizioni dei brani e nella stesura dei testi.

Al progetto artistico hanno partecipato Giorgio Verdelli, autore, regista produttore di documentari, e Adriano Pennino, celebre musicista, arrangiatore, compositore e direttore d’orchestra che vanta collaborazioni con più acclamati artisti nazionali ed internazionali.