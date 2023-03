Porzio apre sul lungomare: pizze a portafoglio, Margherita e Marinara gratis per tutti

Domani, 17 marzo, apre la nuova sede della pizzeria Errico Porzio, sul lungomare di Napoli, e per l’occasione saranno distribuite pizze gratis a tutti. Lo ha annunciato il maestro pizzaiolo, nonché titolare dell’attività che porta il suo nome, attraverso i social.

La pizzeria Porzio apre sul lungomare di Napoli: pizze gratis per tutti

“Finalmente il giorno da me tanto atteso è arrivato. Apriamo sul lungomare più bello del mondo. Venerdì dalle ore 18:30 se magna e nun se pava. Margherita e Marinara gratis per tutte le persone sedute ai tavoli e pizze a portafoglio per chi vuole passeggiare. Vi aspetto in via Partenope” – ha annunciato Porzio.

L’inaugurazione del nuovo locale, dunque, sarà una grande festa per tutti. Chiunque potrà fermarsi ad assaggiare gratuitamente la pietanza simbolo della tradizione partenopea, nella sua classica versione. Un format che sarà ripreso all’interno della pizzeria che dispone dell’area Cca se magna e nun se pava: uno spazio con tavoli riservati alle famiglie bisognose che potranno concedersi un pasto a prezzi irrisori.

Un piccolo posto non solo per accogliere i più fragili ma anche per mantenere vivo il ricordo di Andrea, il giovane dipendente di Errico Porzio che si è tolto la vita soltanto pochi mesi fa e che era solito ripetere quella simpatica frase.

Nel locale, che ben presto accoglierà turisti e amanti del piatto napoletano per eccellenza, inizialmente si pensava di realizzare un fast food della catena McDonald’s. “Invece aprirà il locale di un napoletano con un prodotto napoletano” – aveva annunciato con gioia Porzio.

Poche settimane fa, in occasione della Giornata Internazionale delle Donne, le pizze gratis erano state offerte a tutte le donne nella sede di via Scarlatti, al Vomero.