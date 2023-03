Pizze gratis e grandi concerti aperti a tutti: gli eventi del weekend a Napoli e dintorni

Per chi ancora non sa cosa fare durante il prossimo weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate del 17 18 e 19 marzo, in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Weekend a Napoli: gli eventi del 18 e 19 marzo 2023

Pizze gratis sul lungomare di Napoli. Il 17 marzo, apre la nuova sede della pizzeria Errico Porzio, sul lungomare di Napoli, e per l’occasione saranno distribuite pizze gratis a tutti, tra Margherite, Marinare e pizze a portafoglio.

Memorial per Pino Daniele. Il 19 marzo alle ore 21:00 presso il Teatro Palapartenope di Napoli torna uno degli eventi più attesi dal pubblico, il concerto dedicato a Pino Daniele, intitolato Je Sto Vicino a te, che riunirà ancora una volta tanti ospiti, tra attori e cantanti. Ci saranno Mario Biondi, Gigi Finizio, Clementino e tanti altri. L’ingresso è gratis.

Spettacoli gratis al Conservatorio di Napoli. L’edizione 2023 della rassegna I Concerti del Conservatorio, prevede un cartellone di 24 spettacoli gratis, in programma fino a giugno, che si terranno nella splendida cornice della sala Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Majella. Venerdì 17 marzo, alle ore 18:00, si terrà il concerto Violoncelliade.

Spettacoli gratis al Centro La Birreria di Napoli. La rassegna Il venerdì de La Birreria animerà per tre settimane di seguito, dalle ore 19:00, la galleria del centro commerciale situato in piazza Madonna dell’Arco, nel quartiere napoletano di Miano. Il 17 marzo sarà la volta dei protagonisti di Made in Sud: si alterneranno sul palco i comici Mino Abbacuccio e la divertentissima coppia degli Arteteca.

Caravaggio in mostra al Palazzo Reale di Napoli. Il sito partenopeo ospiterà dal 16 marzo al 9 maggio 2023 la mostra Dialoghi intorno a Caravaggio, che segna in maniera straordinaria l’avvio di una nuova collaborazione con il Museo e Real Bosco di Capodimonte.

Festa del papà a Villa Bruno. Sabato 18 e domenica 19 marzo, in occasione della festa del papà, la Settecentesca Villa Bruno, di San Giorgio a Cremano, darà il via allo show interattivo La Fabbrica del Cioccolato con il bizzarro Willy Wonka e i suoi aiutanti. Un percorso esperienziale divertente e gustoso con tanti dolci omaggi per i bambini.

Mercatorre. Il 19 marzo a Torre del Greco si terrà Mercatorre, la fiera dedicata all’artigianato, al modernariato e al collezionismo che torna in versione primavera, per accogliere l’arrivo della bella stagione, proponendo il formato dedicato al riuso e alla sostenibilità ambientale, con tante novità. Dalle 10 alle 22 CoBar e Stecca accoglieranno i visitatori nello spazio di archeologia industriale torrese (ex Molini Meridionali Marzoli) per dare vita ad uno degli eventi più attesi dalla cittadinanza.

Festa del papà alla Reggia di Carditello. Sabato e domenica, 18 e 19 marzo, la Reggia di Carditello celebra la festa del papà con due appuntamenti speciali tra laboratori, pic-nic e voli in mongolfiera. Si tratta di uno degli eventi pensati per omaggiare “l’eroe” dei bambini tra le bellezze della meravigliosa residenza borbonica.

Lucio Dalla, il sogno di essere napoletano. Dal 4 marzo fino al 25 giugno 2023, il MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli ospiterà Lucio Dalla, il sogno di essere napoletano, la mostra-evento dedicata ad uno degli artisti più amati a livello internazionale, particolarmente legato alla nostra città, in occasione degli 80 anni dalla sua nascita.

La grande festa di Capodimonte. Continua La Collina Gentile, la prima vera festa lungo le pendici di Capodimonte ed i suoi dintorni, con altri speciali incontri e visite guidate nelle giornate di sabato e domenica.

Mostra multimediale di Van Gogh a Napoli. Torna a Napoli, nella splendida cornica della Chiesa di San Potito, la grande mostra internazionale Van Gogh: the Immersive Experience, in una forma del totalmente rinnovata. Si tratta di uno degli eventi culturali che ha riscosso successo a livello mondiale. Sarà visitabile fino al 30 aprile per festeggiare i 170 anni dalla nascita di questo artista geniale.

Degas in mostra a Napoli. Fino al 10 aprile 2023, il complesso monumentale di San Domenico Maggiore, ospiterà Degas il ritorno a Napoli, la mostra realizzata da Navigare srl con il patrocinio del Comune, dedicata al maestro impressionista Edgar Degas e al suo rapporto speciale con la città partenopea.

Mostra Artemisia Gentileschi a Napoli. Alle Gallerie d’Italia- Museo di Intesa Sanpaolo fino al 19 marzo 2023 è possibile ammirare la mostra Artemisia Gentileschi a Napoli, dedicata alla prima pittrice donna della storia e al suo lungo soggiorno partenopeo datato tra il 1630 e il 1654, interrotto solo da un viaggio a Londra tra il 1638 e il 1640.