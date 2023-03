Cioccolato, panuozzi e vino di Gragnano: 3 giorni di cibo e spettacoli a ingresso gratis

E’ stato reso noto il programma della tappa di Choco Italia in Tour a Gragnano, la fiera del cioccolato artigianale, tra gli eventi gastronomici più attesi nelle piazze italiane, che dal 24 al 26 marzo farà tappa nella capitale della pasta arricchendosi di un’area food d’eccellenza, tra panuozzi, cuzzetielli, vino e altre specialità del posto. L’ingresso è gratis.

Gragnano tra fiera del cioccolato, panuozzi e specialità

La centralissima via Quarantola sarà invasa di stand di creazioni in finissimo cioccolato, dolci, praline, cremini, torroni e cioccolatini dei migliori maestri pasticcieri. In occasione dell’imminente periodo pasquale prenderanno il via anche degustazioni di colombe artigianali e uova di cioccolato.

Un vero e proprio regno per i golosi ma non solo: sarà allestita anche un’area food con le migliori specialità gragnanesi, dai panuozzi (a cura dell’Associazione Pizza e Panuozzo), alle degustazioni dei vini di Gragnano (Associazione Vino Penisola Sorrentina Doc) passando per il tipico cuzzetiello (Pro Loco Gragnano). Non mancheranno menù dedicati e friggitoria con Osteria Sorrentino e i commercianti gragnanesi.

Momenti di gusto alternati a lezioni di cioccolato e dimostrazioni all’interno della Ciokofabbrica, la prima Fabbrica Culturale Europea del Cioccolato Artigianale itinerante. Per tutta la durata dell’evento si susseguiranno, inoltre, momenti di intrattenimento per grandi e piccini.

Ci saranno spettacoli del fuoco, giocoleria, magia, bolle Circus con i fantastici Artisti Distratti di Rossella De Vivo oltre a musica popolare con le Tamorre Pimontesi e teatro dei burrattini. Un vero e proprio villaggio di prelibatezze che a partire da venerdì 24 e fino a domenica 26 marzo, aprirà al pubblico dalle 10 a mezzanotte.

L’ingresso, ancora una volta, è libero per tutti i visitatori. L’evento è organizzato dall’Associazione Italia Eventi in collaborazione con l’amministrazione comunale di Gragnano, guidata dal sindaco Nello D’Auria. L’ultima tappa annunciata del tour invernale di Choco Italia è quella di Frascati, in provincia di Roma, dove la fiera del cioccolato approderà nei giorni 30/31 marzo e 1/2 aprile.