Massimo Ranieri in concerto alla Reggia di Carditello, la meravigliosa tenuta dei Borbone

Massimo Ranieri in concerto per la prima volta alla Reggia di Carditello. La Reale Tenuta è infatti la cornice della rassegna Carditello Festival 2023, costituita da una serie di concerti che arricchiscono così l’offerta sia culturale che di eventi dell’estate.

Massimo Ranieri in concerto alla Reggia di Carditello

Massimo Ranieri si esibirà con il suo ultimo e acclamato spettacolo Tutti i sogni ancora in volo, ideato e scritto con Edoardo Falcone. L’appuntamento è fissato per Il 14 luglio al Real Sito di Carditello (San Tammaro, Caserta). Sarà la prima volta che l’artista si esibirà nello splendido Sito borbonico situato nella provincia di Caserta, nel cuore della Campania Felix.

Sarà una straordinaria serata live, tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti in cui Ranieri offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio, dalle sue canzoni classiche, quelle che tutti amano e conoscono, come “Se bruciasse la città”, “Perdere l’amore”, “Erba di casa mia”, “Vent’anni”, ai brani del nuovo album “Tutti i sogni ancora in volo”.

Ad accompagnarlo una band di musicisti inedita: al pianoforte Seby Burgio, alle tastiere e voce Giovanna Perna, al basso Pierpaolo Ranieri, alla batteria Luca Troll, percussioni di Arnaldo Vacca, alle chitarre Andrea Pistilli e Tony Puja, violino e voce Valentina Pinto, ai fiati il sax di Max Filosi e la voce e il sax di Cristiana Polegri. L’organizzazione generale della produzione è di Marco De Antoniis, le luci di Maurizio Fabretti.

La Reale Tenuta di Carditello

Inizialmente il sito fu riserva di caccia di Carlo di Borbone e allevamento di cavalli. Poi, nel 1787, per volontà di Ferdinando IV di Borbone, la Reggia di Carditello fu trasformata in una fattoria modello destinata alla coltivazione di grano e all’allevamento di pregiate razze equine e bovine. Tuttavia, anche dopo la trasformazione in azienda agricola, la Reale Tenuta di Carditello continuò a fregiarsi del titolo di “Reale Delizia” continuando a offrire una piacevole permanenza ai reali e alla loro corte durante le non rare battute di caccia che vi si organizzavano.

Oggi la Reggia di Carditello, dopo anni di abbandono e vandalismi, è stata recuperata ed è diventato uno dei centri culturalmente più vivi della Campania. Sono tantissimi gli eventi che si tengono nel sito borbonico, il quale è visitabile anche senza partecipare alle iniziative in programma. Oltre agli appartamenti e gli ambienti monumentali, di particolare interesse sono i boschi ed il galoppatoio dove protagonista assoluto è il cavallo persano, una razza estremamente pregiata introdotta proprio da re Carlo di Borbone e che è ritenuta una delle più preziose al mondo.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Massimo Ranieri alla Reggia di Carditello

Dove: Via Carditello, 81050 San Tammaro CE

Quando: 14 luglio 2023

Biglietti: Ticketone.it e Go2.it.