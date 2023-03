Giro Mediterraneo in Rosa: la corsa tra le bellezze campane parte da Torre del Greco

Arriva in Campania il Giro Mediterraneo in Rosa, la grande kermesse di ciclismo tutta al femminile che, dal 21 al 23 aprile, vedrà scendere in campo ben 118 atlete per una sfida che prenderà il via da Torre del Greco nella giornata inaugurale.

Giro Mediterraneo in Rosa a Torre del Greco

L’area vesuviana farà da sfondo alla corsa in rosa, la più importante in assoluto dopo il Giro Rosa. La gara si divide in tre tappe con 118 atlete in rappresentanza di 17 squadre. La partenza è fissata per venerdì 21 aprile nella prima città ospitante che è Torre del Greco.

Sarà proprio la città del corallo, giovedì 30 marzo, ad ospitare la cerimonia di presentazione della kermesse organizzata dall’Asd Black Panthers di Francesco Vitiello e del Gruppo Biesse di Salvatore Belardo. Nel corso dell’incontro saranno svelate anche le altre tappe e le città che ospiteranno partenze e arrivi.

Un momento di grande sport che precede di poco il tanto atteso Giro d’Italia che quest’anno torna ancora una volta a Napoli arricchendo il proprio itinerario con le bellezze della zona posta a ridosso del Vesuvio, passando anche per la cittadina torrese. Come annunciato dal sindaco Giovanni Palomba, infatti, a Torre del Greco gli atleti della prestigiosa competizione sportiva correranno il prossimo 11 maggio.

La tappa partenopea, da molti definita “la più bella del mondo”, si impreziosisce di suggestivi itinerari, tra mare e Vesuvio. I corridori partiranno dal capoluogo, attraverseranno l’area interna del Vesuvio fino a Pompei e alla sua area archeologica, salendo sul valico di Chiunzi per planare su Ravello e Amalfi, per poi raggiungere Positano. Dopodiché risaliranno la penisola sorrentina e la fascia vesuviana costiera giungendo, infine, nuovamente a Napoli.

A firmare il protocollo d’intesa per i Comuni che rientreranno nelle tappe della Corsa Rosa, oltre ai sindaci Manfredi e Palumbo anche i sindaci e i delegati dei Comuni di: Boscoreale, Castellammare di Stabia, Cercola, Ercolano, Massa Lubrense, Meta, Ottaviano, Piano di Sorrento, Pollena Trocchia, Pompei, Portici, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, Sant’Agnello, Sant’Anastasia, Sant’Antonio Abate, Somma Vesuviana, Sorrento, Terzigno, Torre Annunziata e Vico Equense.