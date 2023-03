A Torre del Greco la più grande caccia alle uova d’Italia: giochi e cioccolato per tutti

Dal primo aprile, in vista della Pasqua, nel parco acquatico Valle dell’Orso di Torre del Greco, prende il via lo Spring Egg Hunt, la più grande caccia alle uova d’Italia. Per tutti i weekend del mese e nelle giornate del 6 e 7 aprile, grandi e piccini potranno cimentarsi in svariate attività tra giochi, laboratori, momenti di divertimento in natura e pause golose.

Alla Valle dell’Orso di Torre del Greco via alla caccia alle uova

Il celebre parco torrese festeggerà l’arrivo della primavera aprendo le porte ad un nuovo evento che fa della natura e del divertimento i suoi temi principali. Sarà Agnese, testimonial di eccezione dello Spring Egg Hunt, a dare il benvenuto al parco.

L’intero percorso sarà arricchito da fiori e colori tipici della stagione primaverile e intere famiglie, dal più grande al più piccolo, potranno prendere parte aigli innumerevoli giochi: egg competition, attività sul prato, laboratori creATTIVI, il Cortile Amadori, l’Orto Bio, lo Spaventapasseri di Blooker ed il Souk sono solo alcune delle tappe di un evento interamente dedicato al divertimento in natura.

Protagonista assoluta è la caccia alle uova che vedrà i bambini cimentarsi nella ricerca insieme ai loro genitori. Tra tinozze di rame, acqua, fuoco e retini, le 12.000 uova messe a disposizione dallo sponsor ufficiale dello Spring Egg Hunt 2023, Amadori, saranno anche colorate e decorate. Non mancheranno ovetti di cioccolato e tantissime sorpresine offerte da Confetti Crispo.

Il costo di ingresso per adulti e bambini è di 20 euro a persona. I bambini fino a 99 cm, gli over 75 e i diversamente abili (100%) entrano gratis ma solo se accompagnati da un adulto pagante. Per maggiori informazioni è possibile contattare il parco al numero 0818473942.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Caccia alle uova

Quando: tutti i weekend di aprile, 6 e 7 aprile;

Dove: Valle dell’Orso, Via Giovanni XXIII, 54 Torre del Greco (Napoli)

Maggiori info: tel. 0818473942