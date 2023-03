Festa scudetto, eventi dal lungomare a Scampia: palco e tanti ospiti a piazza Plebiscito

Inizia a prendere forma il piano per la festa scudetto a Napoli che sembra sempre più vicina e che oltre a piazza del Plebiscito farà esplodere di gioia i tifosi azzurri anche in altre zone della città. Nella celebre piazza napoletana si pensa di organizzare un grande evento che, tuttavia, potrebbe essere a numero chiuso.

Festa scudetto Napoli: verso un evento a numero chiuso in piazza Plebiscito

In città nessuno “osa” nominare quello che dovrebbe succedere, per scaramanzia, ma i numeri fanno sembrare quel sogno, atteso da oltre 30 anni dai tifosi del Napoli, ormai quasi reale. Un traguardo che non può non essere celebrato con festeggiamenti degni di una capitale europea e che sta già movimentando le istituzioni.

Qualche giorno fa, il prefetto di Napoli, Claudio Palomba ha convocato un tavolo tecnico per delineare le strategie da adottare per consentire alla città di gioire in tutta sicurezza, limitando al minimo le possibili situazioni di tensione o pericolo.

Al momento le prime proposte avanzate riguardano l’installazione di maxi schermi nelle principali piazze napoletane nel giorno dell’ultima partita di campionato, attrazioni in varie zone della città e persino incontri con i calciatori azzurri.

Nel corso della riunione, come reso noto da Il Mattino, sarebbe emersa anche la volontà di montare un palco a piazza del Plebiscito per dare vita ad un grande spettacolo con diversi ospiti d’eccezione. Per evitare situazioni di rischio e sovraffollamento, tuttavia, l’accesso in piazza potrebbe essere concesso a un pubblico limitato: si pensa ad un evento a numero chiuso accessibile tramite un sistema di prenotazione ad accesso contingentato.

Gli eventi, tuttavia, coinvolgeranno anche altre aree cittadine, periferie comprese. L’idea alla base, infatti, è quella di “spalmare” i festeggiamenti in modo tale da consentire a tutti di parteciparvi, limitando allo stesso tempo le situazioni di caos.

“Abbiamo già avuto degli incontri con il presidente De Laurentiis e il sindaco Manfredi. L’idea è quella di creare tante piazze del tifo, non solo piazza Plebiscito, e portarvi attrazioni artistiche ma anche i giocatori stessi. Andranno nelle piazze che individueremo e dove saranno allestiti dei maxi-schermi collegati con piazza Plebiscito” – aveva annunciato in un’intervista lo stesso prefetto Palomba.

Tra le location dei festeggiamenti, al vaglio delle autorità, potrebbero esserci Scampia e il lungomare di Napoli ma l’intero piano sarà confermato e definito subito dopo Pasqua. Intanto si lavora anche sul fronte dell’ordine pubblico per cercare di impiegare più agenti con turni anche notturni.