Fiera del Lavoro alla Mostra d’Oltremare: l’evento gratis per chi vuole trovare un impiego

Martedì 4 aprile, dalle 9:30 alle 16:30, alla Mostra d’Oltremare arriva il Job Meeting Napoli di Cesop HR Consulting Company, azienda leader nell’organizzazione di fiere del lavoro, uno degli eventi ad ingresso gratis finalizzato all’inserimento nel mondo del lavoro di studenti e laureati.

Alla Mostra d’Oltremare di Napoli arriva la fiera del lavoro

Job Meeting è un evento gratuito dedicato ai giovani in cerca di un impiego con l’obiettivo di facilitare l’incontro tra candidati e grandi aziende nazionali ed internazionali. Il tutto attraverso una giornata fatta di momenti formativi, colloqui e dialoghi con gli esperti di settore.

A partire dalle 9.30, all’interno degli spazi della Mostra, i visitatori avranno la possibilità di interfacciarsi con le aziende, sostenendo colloqui con i responsabili HR e i recruiter delle tante aziende partecipanti che operano nei settori Digital e Information Technology, Education e Formazione, GDO, Agenzie per il lavoro, Industriale e Manifatturiero.

Tra le diverse attività proposte i workshop formativi e di orientamento al lavoro “Tips & Tricks per farsi notare dai recruiter” (ore 9.30), a cura di CVing, “Creiamo un cv efficace: esempi e modelli” (ore 10.00 e 10.30), a cura di Umana, e i CV CHECK powered by Umana, vere e proprie consulenze personalizzate one-to-one con valutazione e correzione dei curriculum.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione obbligatoria tramite il sito di Joob Meeting . Tutti gli iscritti, per prepararsi all’appuntamento, potranno partecipare, sempre gratuitamente, ai webinar di orientamento del ciclo “Orientarsi al lavoro contemporaneo” organizzati da Umana per il giorno 3 aprile e intitolati “Personal branding: promuovere sé stessi per una corretta immagine professionale” e “Guida a una presentazione efficace: il colloquio di lavoro”. Durante i webinar alcuni orientatori di Umana spiegheranno come implementare le migliori strategie per ricercare attivamente nuove opportunità professionali.