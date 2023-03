Pasqua all’Edenlandia tra giochi, spettacoli e uova di cioccolato gratis per tutti

Il parco divertimenti Edenlandia di Napoli si prepara a celebrare la Pasqua con un calendario ricco di eventi e dolci sorprese per tutti i weekend di aprile, giorno di Pasquetta compreso. I bambini potranno partecipare gratuitamente a giochi e laboratori, oltre a ricevere in omaggio un uovo di cioccolato.

Edenlandia di Napoli: gli eventi di Pasqua e Pasquetta

Ogni fine settimana del mese, a partire dal 2 aprile, dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 19:00, tutti i visitatori potranno partecipare alle attività gratuite di “truccabimbi” e laboratori a tema pasquale. Nel weekend di Pasqua, l’8 e il 9 aprile, dalle 12:30 alle 16:30 tra i viali del parco si terrà la grande caccia alle uova.

A guidare i partecipanti nella simpatica ricerca ci sarà il Bianconiglio, il celebre personaggio della fiaba di Alice nel paese delle meraviglie. Per l’occasione verranno regalate a tutti i presenti le uova di cioccolato dell’Edenlandia.

Il 10 aprile, nel giorno di Pasquetta, a partire dalle 11:00 e per tutta la giornata ci saranno spettacoli di bolle di sapone con Diego Bolle Show. Il 24 aprile, invece, sarà il momento di Lucillakids, lo spettacolo del personaggio del momento, tra i più amati dai bambini, che sta letteralmente spopolando su Youtube e che rallegrerà i visitatori del parco napoletano alle 16:30 e alle 18:30. Entrambi gli spettacoli sono accessibili tramite un ticket a pagamento.

Domani, 1 aprile, l’Edenlandia darà il via ai casting per alcune imminenti produzioni che si gireranno a Napoli, tra le quali il prossimo film di Fortunato Cerlino che segna l’esordio del celebre attore di Gomorra alla regia. Le figure ricercate dalla Klab4 sono adulti per comparse e figurazioni speciali, bambini e ragazzi dagli 8 ai 15 anni per alcuni ruoli.

Per maggiori informazioni sui casting è possibile scrivere a klab4film@gmail.com. Per il parco invece è possibile scrivere allo 0815939106 ( whatsapp) o seguire le pagine social Facebook ed Instagram. Nel mese di aprile l’Edenlandia osserverà i seguenti orari: 9 e 10 aprile 10.00-00.00, 11 aprile 10.00-22.00, 24, 25 aprile e 1 maggio 10.00-00.00.