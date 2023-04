Vedi Napoli e poi mangia, un mese di eventi gratis: tra casatielli, parmigiane e babà

Parte il 7 aprile Vedi Napoli e poi mangia, la rassegna turistica del Comune dedicata al cibo che darà il via ad un mese di eventi che avranno come protagonisti i piatti della cucina napoletana. Show cooking, degustazioni, spettacoli e concerti toccheranno vari punti della città con un programma ricco di iniziative ad ingresso gratis su prenotazione.

Riscoprire Napoli attraverso i suoi piatti tipici è l’obiettivo di Vedi Napoli e poi mangia, a partire da quelli della tradizione pasquale e non solo. Fino al 7 maggio, dalle chiese agli spazi all’aperto della città, si susseguiranno racconti, degustazioni e show cooking.

In totale sono 15 gli appuntamenti previsti e 17 le pietanze presentate tra pizze, parmigiane, spaghetti, casatielli e pastiere. Si alterneranno ai fornelli diversi chef, anche molto noti, che insegneranno ai partecipanti come cucinare alcuni piatti tipici della tradizione partenopea. Il tutto in un clima di divertimento, tra spettacoli e musica dal vivo.

“Le persone a Napoli vengono per tante ragioni ma una di queste è quella di mangiare e gustare i nostri piatti unici tradizionali che veramente sono incantevoli e molto gustosi” – ha dichiarato Teresa Armato, assessore al Turismo del Comune di Napoli. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero su prenotazione tramite il portale Eventbrite.

Vedi Napoli e poi mangia: il programma completo dell’evento

NAPOLI CENTRO STORICO

Domus Ars

Via Santa Chiara 10 – Napoli

Venerdì 7 Aprile ore 11.00

Casatiello Pastiera più Caffè

Relatori Marino Niola – Francesca Marino – Annamaria Colao

Chef Giuseppe Daddio

Musica EAT ART IL CIBO NELL’ARTE di Mario Brancaccio

Sabato 8 Aprile ore 11.00

Parmigiana di melanzane

Relatrice Rossella Galletti

Chef Francesco De Gregorio

Musica MARIA GRAZIA CASTELLO IN CONCERTO

Domenica 9 Aprile ore 11.00

Frittata di maccheroni

Relatore Antonio Puzzi

Chef Francesco De Gregorio

Musica RAFFAELLO CONVERSO in IL CANTO DI NAPOLI chitarra Franco Ponzo

Martedì 11 Aprile ore 16.00

Sfogliatella

Relatrice Elisabetta Moro

ChefAniello Di Caprio

Musica LALLA ESPOSITO E MASSIMO MASIELLO in “SFOGLIATELLE E ALTRE STORIED’AMORE”

Martedì 12 Aprile ore 16.00

Babà

Relatrici Elisabetta Moro e Chiara Del Gaudio

ChefAniello Di Caprio

Musica “Canto Napoletano” di Mario Maglione

Hotel Real Orto Botanico

Via Foria, 192 – Napoli

Venerdì 14 Aprile ore 16.00

Pizza

Relatore Luciano Pignataro

Chef Gianfranco Iervolino

Musica POSTEGGIANAPOLETANA

Venerdì 28 Aprile ore 16.00

Gattò di patate

Relatrice Angela Frenda

Chef Giuseppe Daddio

Musica LELLO FERRARO IN «CONTACUNTE»

Sabato 29 Aprile ore 12.00

Sartù di riso

Relatrice Francesca Marino

Chef Giuseppe Daddio

Musica NOVI CUATROS OMAGGIOADASTOR PIAZZOLLA

Monastero di S. Maria in Gerusalemme detto l’Atrio delle Trentatrè

Via Luciano Armanni, 16

Domenica 23 Aprile ore 11.00

Pasta e Patate

Relatore Antonio Puzzi

Chef Giuseppe Daddio

Musica EATART IL CIBO NELL’ARTE di Mario Brancaccio

Domenica 30 Aprile ore 11.00

Salsiccia e friarielli

Relatrice Rossella Galletti

Chef Dolce e Salato

Musica VIZI E VIRTÙ NELLA CULTURA DELLA TRADIZIONE POPOLARE di Gennaro Monti

Con Gennaro Monti – Sonia De Rosa – Davide De Rosa

Lunedì 1 Maggio ore 11.00

Verdure alla scapece

Relatore Marino Niola

Chef Dolce e Salato

Musica ERADE MAGGIO RAFFAELLAAMBROSINO SOPRANO – PIANOFORTE

NAPOLI EST

Chiesa san Giovanni Battista

Corso San Giovanni a Teduccio 594

Lunedì 10 Aprile ore 11.00

Genovese

Relatrice Helga Sanità

Chef Maya Belen Mejìa

Musica NEAPOLITANATA: La musica al tempo dei Borbone

NAPOLI OVEST

Terme di Agnano

Via Agnano agli Astroni 24

Martedì 2 Maggio ore 11.00

Ragù

Relatore Marino Niola

Chef Ennio Caprio

Musica I SOLISTI DI SANTA CHIARAORCHESTRA – IL CANTO DI NAPOLI

Sabato 6 Maggio ore 11.00

Spaghetti alla Nerano

Relatrice Mariangela Bianco

Chef Maya Belen Mejìa

Musica EATART IL CIBO NELL’ARTE di Mario Brancaccio

Domenica 7 Maggio ore 11.00

Spaghetti alle Vongole

Relatore Marino Niola

Chef Maya Belen Mejìa

Musica “La notte dei Racconti Magici” di Gennaro Monti