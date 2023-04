Festa di Pasquetta nel Napoletano tra pic-nic, cavalli e spettacoli: tutto gratis

Il 10 aprile, nel giorno del Lunedì in Albis, torna la Pasquetta al Marna, uno degli eventi più attesi dai cittadini napoletani che potranno trascorrere la giornata festiva nell’area verde di Sant’Antonio Abate, tra natura e pic-nic col Vesuvio sullo sfondo: l’ingresso è gratis per tutti.

Pasquetta al Marna, tra natura e pic-nic: ingresso gratis

All’interno del parco, aperto dalle 11:00 alle 17:00, saranno allestite una maxi area pic-nic e ben 5 aree tematiche dedicate alla musica, al gioco, al cibo, al relax e ai laboratori. Per tutta la durata dell’evento si susseguiranno momenti di intrattenimento per tutte le età, spettacoli di musica dal vivo con gruppi folkloristici, posteggia ed ospiti speciali.

Diversi i laboratori in programma come quello dedicato ai più piccoli che si cimenteranno nel volo degli aquiloni. Tra le attività ludiche il calciobalilla umano e il torero. Non mancheranno le escursioni in sella a cavalli e pony. Il tutto a titolo gratuito.

“Siamo lieti di invitarvi ufficialmente lunedì 10 aprile ad un evento che rappresenta l’incontro tra il passato e il presente, tra la tradizione e l’innovazione, tra la comunità e l’individuo. Una giornata che ci permetterà di rivivere insieme i momenti felici e spensierati che hanno plasmato la storia e l’identità del nostro paese, per la capacità di unire le persone e di creare legami duraturi tra di loro” – è l’annuncio del sindaco Ilaria Abagnale.

“Durante la giornata avremo l’opportunità di gustare i sapori autentici della nostra cucina, di ammirare lo spettacolo della natura che ci circonda e di trascorrere momenti di allegria. Per questo, vi invitiamo a portare con voi un piatto della vostra terra, un’antica ricetta di famiglia o un piatto che vi ricorda le vostre origini. Creeremo insieme una tavolata variegata e ricca di sapori, una festa per i nostri sensi e la nostra cultura”.

Chi desidera partecipare al pranzo di Pasquetta può inviare una mail all’indirizzo pasquettarivomarna@gmail.com specificando numero di cellulare, dati anagrafici (nome, cognome e indirizzo di residenza), numero di posti che si vogliono riservare e la provenienza degli altri commensali che siederanno a tavola.

L’ingresso è gratuito ma il numero di posti è limitato per cui gli interessati dovranno effettuare la prenotazione al più presto possibile. Soltanto in caso di risposta di conferma all’email inviata la prenotazione sarà considerata valida. In caso di mancata conferma di prenotazione per esaurimento posti è possibile portare con sé un tavolo da pic-nic o una tovaglia con cui accomodarsi agli argini.